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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-06-07T18:54
https://ria.ru/20200607/1572597500.html
Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена
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РИА Новости

Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена

18:39 07.06.2020 (обновлено: 18:54 07.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье отреагировал на то, что экс-госсекретарь Колин Пауэлл (в период президентства Джорджа Буша) заявил о поддержке на грядущих выборах в президенты наиболее вероятного кандидата от демократической партии Джо Байдена. Трамп заявил, что именно Пауэлл ответственен за втягивание США в войны на Ближнем Востоке.
"Колин Пауэлл тот самый упрямец, который несет огромный груз ответственности за то, что втянул нас в катастрофические войны на Ближнем Востоке, только что объявил, что будет голосовать за еще одного упрямца - сонного Джо Байдена. Разве не Пауэлл сказал, что у Ирака было "оружие массового уничтожения?" Они этого не делали, но мы пошли на войну!", - написал Трамп в своём Twitter.
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Ранее в интервью телеканалу CNN Пауэлл заявил, что не может в этом году поддержать Трампа и поддержит Байдена, которого он знает и с которым он работал на протяжении многих десятилетий.
Пауэлл стал печально известен своим выступлением в ООН 5 февраля 2003 года, за месяц до того, как США вторглись в Ирак. Пауэлл, занимавший на тот момент пост госсекретаря США, в ходе выступления в Совбезе ООН заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологий по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл с трибуны ООН продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в этой пробирке содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ и пробирки оказались фальшивками.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампКолин ПауэллДжордж Буш (младший)Джо БайденСаддам ХусейнИракСШАВ мире
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