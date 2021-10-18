https://ria.ru/20211018/pasporta-1755031878.html

Стало известно, когда россияне получат электронные паспорта

В трех российских регионах в 2022 году появятся электронные паспорта - РИА Новости, 18.10.2021

Стало известно, когда россияне получат электронные паспорта

До конца 2022 года в трех российских регионах начнут выдавать электронные паспорта, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:05

2021-10-18T14:05

2021-10-18T18:19

общество

технологии

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. До конца 2022 года в трех российских регионах начнут выдавать электронные паспорта, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.По его словам, документ будет в двух взаимосвязанных форматах: смарт-карта с чипом, а также приложение с QR-кодом на телефоне, которое можно использовать в отдельных случаях, например при покупке алкоголя."Мобильное приложение будет иметь ограничение: не во всех ста процентах случаев будет использоваться. Только в таких простых бытовых ситуациях, где нет необходимости использовать паспорт на физических носителях", — пояснил он на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Как отметил Шадаев, каждый россиянин может сам решить, какой вид документа ему использовать — бумажный или электронный. Глава ведомства подчеркнул, что "никакой обязаловки не будет"."Это взаимозаменяемые форматы, но опять же по желанию и готовности пользователя (можно) отказаться от привычного ему формата в пользу более технологичного, более защищенного варианта. Мы понимаем, что смарт-карта с чипом — более защищенный вариант, чем бумажный паспорт, и более удобный в обращении", — сказал он.Ранее в МВД заявили, что готовы к введению в стране электронных паспортов. Ведомство выступает по этому вопросу в роли исполнителя, но там уже знают, как документ будет изготавливаться и выглядеть.В столице их будут выдавать с декабря 2021 года; в регионах — по мере технической готовности (ее определяет правительство), но не позднее июля 2023 года. Как рассказывали РИА Новости в МВД, электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев двух рук и по желанию владельца электронную подпись.

https://ria.ru/20211014/kod-1754617677.html

https://ria.ru/20210721/pasport-1742283671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)