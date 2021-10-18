Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/otravlenie-1755081007.html
В Подмосковье возбудили дело после массового отравления школьников
В Подмосковье возбудили дело после массового отравления школьников - РИА Новости, 18.10.2021
В Подмосковье возбудили дело после массового отравления школьников
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после массового отравления школьников в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:43
2021-10-18T17:43
происшествия
школа
дети
клин
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после массового отравления школьников в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ."Следственным отделом по г. Клин ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту отравления 42 учеников одной из школ г. Клин возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.236 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что на стационарном лечении остаются еще четверо детей."Осмотрены все помещения, отобраны пробы воды и пищи. Работниками Роспотребнадзора взяты образцы продуктов, употребленных детьми в пищу, и направлены для проведения экспертизы. Допрошены должностные лица, истребована необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. Всем детям оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.&nbsp;О начатой проверке сообщал и Следственный комитет Подмосковья. Предварительная версия - ротавирусная инфекция, глава городского округа Клин взяла на контроль ситуацию. Поваров из школьной столовой отстранили до результатов анализов. В понедельник утром пресс-служба администрации городского округа Клин сообщила, что лечение в больнице проходят 10 детей, позже пресс-служба Минздрава региона сообщила, что в стационаре остаются пятеро.
https://ria.ru/20211018/otravlenie-1754981895.html
https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html
клин
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94fa7b970dec095327cb0e51acc00abd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, школа, дети, клин, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
17:43 18.10.2021
 
В Подмосковье возбудили дело после массового отравления школьников

СК возбудил дело после массового отравления школьников в подмосковном Клину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после массового отравления школьников в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственным отделом по г. Клин ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту отравления 42 учеников одной из школ г. Клин возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.236 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 10:22
В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем
Уточняется, что на стационарном лечении остаются еще четверо детей.
"Осмотрены все помещения, отобраны пробы воды и пищи. Работниками Роспотребнадзора взяты образцы продуктов, употребленных детьми в пищу, и направлены для проведения экспертизы. Допрошены должностные лица, истребована необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. Всем детям оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. О начатой проверке сообщал и Следственный комитет Подмосковья. Предварительная версия - ротавирусная инфекция, глава городского округа Клин взяла на контроль ситуацию. Поваров из школьной столовой отстранили до результатов анализов. В понедельник утром пресс-служба администрации городского округа Клин сообщила, что лечение в больнице проходят 10 детей, позже пресс-служба Минздрава региона сообщила, что в стационаре остаются пятеро.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 13:22
Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах
 
ПроисшествияШколаДетиКлинМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
Лента новостейМолния