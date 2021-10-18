https://ria.ru/20211018/otravlenie-1755081007.html

В Подмосковье возбудили дело после массового отравления школьников

В Подмосковье возбудили дело после массового отравления школьников - РИА Новости, 18.10.2021

В Подмосковье возбудили дело после массового отравления школьников

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после массового отравления школьников в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:43

2021-10-18T17:43

2021-10-18T17:43

происшествия

школа

дети

клин

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после массового отравления школьников в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ."Следственным отделом по г. Клин ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту отравления 42 учеников одной из школ г. Клин возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.236 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что на стационарном лечении остаются еще четверо детей."Осмотрены все помещения, отобраны пробы воды и пищи. Работниками Роспотребнадзора взяты образцы продуктов, употребленных детьми в пищу, и направлены для проведения экспертизы. Допрошены должностные лица, истребована необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. Всем детям оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. О начатой проверке сообщал и Следственный комитет Подмосковья. Предварительная версия - ротавирусная инфекция, глава городского округа Клин взяла на контроль ситуацию. Поваров из школьной столовой отстранили до результатов анализов. В понедельник утром пресс-служба администрации городского округа Клин сообщила, что лечение в больнице проходят 10 детей, позже пресс-служба Минздрава региона сообщила, что в стационаре остаются пятеро.

https://ria.ru/20211018/otravlenie-1754981895.html

https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html

клин

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, школа, дети, клин, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия