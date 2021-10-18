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НАТО резко откатится на Запад. В США шокированы хитрым маневром России

В США предупредили о резком откате НАТО на Запад из-за России - РИА Новости, 18.10.2021

НАТО резко откатится на Запад. В США шокированы хитрым маневром России

Интеграция России и Белоруссии приведет к резкому откату НАТО на Запад. Об этом пишет обозреватель 19Fortyfive Сара Уайт. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:43

2021-10-18T19:43

2021-10-18T21:21

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сша

белоруссия

польша

сергей шойгу

нато

с-400 «триумф»

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Интеграция России и Белоруссии приведет к резкому откату НАТО на Запад. Об этом пишет обозреватель 19Fortyfive Сара Уайт.По ее мнению, Москва и Минск скоро "сольются в единое целое во всех смыслах". Это подтверждают не только экономические процессы между двумя странами, но и массивные совместные военные учения "Запад-2021", пишет автор. В Североатлантическом альянсе обеспокоены и тем, что Белоруссия может купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400, отметила Уайт.То, что когда-то "казалось невероятным сценарием", теперь стало "тревожной реальностью", посетовала она. Объединение России и Белоруссии — это "угроза" для членов Североатлантического альянса, ее нельзя недооценивать, подытожила журналистка.В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении каких-либо государств. При этом в Москве наблюдают растущую военную активность НАТО у своих границ. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что действия альянса зачастую носят "открытый антироссийский характер". При этом ведомство принимает все необходимые меры для нейтрализации угроз, заверил он.

https://ria.ru/20211018/prisoedinenie-1755062837.html

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белоруссия

польша

россия

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политика, сша, белоруссия, польша, сергей шойгу, нато, с-400 «триумф», россия