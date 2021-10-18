https://ria.ru/20211018/obschezhitie-1754960858.html

Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой

Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой - РИА Новости, 18.10.2021

Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой

Общежитие СПбГУ на проспекте Солидарности эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T01:26

2021-10-18T01:26

2021-10-18T01:26

происшествия

санкт-петербург

санкт-петербургский государственный университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Общежитие СПбГУ на проспекте Солидарности эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой, сообщает пресс-служба вуза."Семнадцатого октября 2021 года в 21.40 на центральный пост охраны СПбГУ поступил звонок от неизвестного. Звонивший сообщил, что у него есть информация о проходе в общежитие СПбГУ по адресу: пр. Солидарности, д. 27 человека с гранатой", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, люди из общежития эвакуированы. На место прибыла следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20211017/strelba-1754943769.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет