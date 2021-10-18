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Путин поручил рассмотреть вопрос снижения НДС для организаций туротрасли

Путин поручил рассмотреть вопрос снижения НДС для организаций туротрасли - РИА Новости, 18.10.2021

Путин поручил рассмотреть вопрос снижения НДС для организаций туротрасли

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос снижения ставки НДС для организаций туротрасли, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:39

2021-10-18T17:39

2021-10-18T17:55

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос снижения ставки НДС для организаций туротрасли, сообщается на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы, касающиеся: снижения ставки налога на добавленную стоимость для организаций туристской отрасли", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ.Указывается, что доклад необходимо представить до 1 ноября 2021 года.В начале сентября гендиректор "Васта Дискавери" Сергей Бачин на встрече президента с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2021 попросил рассмотреть снижение НДС на туротрасль на Дальнем Востоке до уровня соседних стран, в которых он составляет в среднем 7-10%.Министр финансов Антон Силуанов в ответ на предложение отмечал, что правительство недавно обсуждало данный вопрос и не поддержало его, однако готово рассмотреть все плюсы и минусы идеи еще раз. По его словам, снижение НДС для туротрасли обойдется бюджету в 20-30 миллиардов рублей выпадающих доходов.

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экономика, владимир путин, новости - туризм, туризм, россия, антон силуанов, дальний восток