https://ria.ru/20211018/ndfl-1755025562.html

Силуанов прокомментировал возможность изменения НДФЛ

Силуанов прокомментировал возможность изменения НДФЛ - РИА Новости, 18.10.2021

Силуанов прокомментировал возможность изменения НДФЛ

Власти РФ не планируют каких-либо изменений в части НДФЛ в ближайшие три года, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на комитете Госдумы по... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:35

2021-10-18T13:35

2021-10-18T13:35

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

антон силуанов

максим решетников

налоги

россия

ндфл

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости/ Власти РФ не планируют каких-либо изменений в части НДФЛ в ближайшие три года, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам."Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем", – сказал министр.Депутаты на комитете обратили внимание на рост доходов богатейших граждан России за последние годы и поинтересовались, не планируют ли власти использовать для решения проблемы бедности в стране такой инструмент, как прогрессивная шкала налогообложения доходов граждан."Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс", - ответил Силуанов.Глава Минэкономразвития Максим Решетников также отметил, что Россия существует в конкурентной среде. "Бизнес выбирает юрисдикции, и зачастую это близкие к нам юрисдикции – есть у нас Казахстан, Белоруссия, - которые предполагают совсем иной уровень налогообложения, в том числе в оплате труда. Поэтому к этим вопросам с экономической точки зрения надо подходить крайне аккуратно", – подчеркнул он.Решетников напомнил, что недавно власти РФ реализовали налоговой маневр в IT- сфере, который, напротив, предполагает снижение налогообложения оплаты труда через понижение страховых взносов.

https://ria.ru/20210929/nalogi-1752257087.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/nalogi-1751804758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, антон силуанов, максим решетников, налоги, россия, ндфл