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Силуанов прокомментировал возможность изменения НДФЛ
Силуанов прокомментировал возможность изменения НДФЛ - РИА Новости, 18.10.2021
Силуанов прокомментировал возможность изменения НДФЛ
Власти РФ не планируют каких-либо изменений в части НДФЛ в ближайшие три года, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на комитете Госдумы по... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:35
2021-10-18T13:35
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
антон силуанов
максим решетников
налоги
россия
ндфл
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости/ Власти РФ не планируют каких-либо изменений в части НДФЛ в ближайшие три года, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам."Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем", – сказал министр.Депутаты на комитете обратили внимание на рост доходов богатейших граждан России за последние годы и поинтересовались, не планируют ли власти использовать для решения проблемы бедности в стране такой инструмент, как прогрессивная шкала налогообложения доходов граждан."Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс", - ответил Силуанов.Глава Минэкономразвития Максим Решетников также отметил, что Россия существует в конкурентной среде. "Бизнес выбирает юрисдикции, и зачастую это близкие к нам юрисдикции – есть у нас Казахстан, Белоруссия, - которые предполагают совсем иной уровень налогообложения, в том числе в оплате труда. Поэтому к этим вопросам с экономической точки зрения надо подходить крайне аккуратно", – подчеркнул он.Решетников напомнил, что недавно власти РФ реализовали налоговой маневр в IT- сфере, который, напротив, предполагает снижение налогообложения оплаты труда через понижение страховых взносов.
https://ria.ru/20210929/nalogi-1752257087.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, антон силуанов, максим решетников, налоги, россия, ндфл
13:35 18.10.2021
 
Силуанов прокомментировал возможность изменения НДФЛ

Силуанов: российские власти не планируют каких-либо изменений в НДФЛ в ближайшие три года

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости/ Власти РФ не планируют каких-либо изменений в части НДФЛ в ближайшие три года, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем", – сказал министр.
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Депутаты на комитете обратили внимание на рост доходов богатейших граждан России за последние годы и поинтересовались, не планируют ли власти использовать для решения проблемы бедности в стране такой инструмент, как прогрессивная шкала налогообложения доходов граждан.
"Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс", - ответил Силуанов.
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников также отметил, что Россия существует в конкурентной среде. "Бизнес выбирает юрисдикции, и зачастую это близкие к нам юрисдикции – есть у нас Казахстан, Белоруссия, - которые предполагают совсем иной уровень налогообложения, в том числе в оплате труда. Поэтому к этим вопросам с экономической точки зрения надо подходить крайне аккуратно", – подчеркнул он.
Решетников напомнил, что недавно власти РФ реализовали налоговой маневр в IT- сфере, который, напротив, предполагает снижение налогообложения оплаты труда через понижение страховых взносов.
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФАнтон СилуановМаксим РешетниковНалогиРоссияНДФЛ
 
 
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