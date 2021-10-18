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https://ria.ru/20211018/navalnyy-1755043151.html
В МИД Франции пообещали, что ОЗХО вовремя ответит России по делу Навального
В МИД Франции пообещали, что ОЗХО вовремя ответит России по делу Навального - РИА Новости, 18.10.2021
В МИД Франции пообещали, что ОЗХО вовремя ответит России по делу Навального
МИД Франции заверил, что ответ на вопросы РФ в ОЗХО по делу Алексея Навального будут даны в установленный срок. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:56
2021-10-18T15:20
мид франции‎
россия
в мире
франция
алексей навальный
организация по запрещению химического оружия
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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. МИД Франции заверил, что ответ на вопросы РФ в ОЗХО по делу Алексея Навального будут даны в установленный срок.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва передала свои ответы уже через два дня и одновременно подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу Алексея Навального."Мы ответим на эту вербальную ноту в сроки, предусмотренные конвенцией", - заявил на брифинге представитель МИД Франции, отвечая на вопрос РИА Новости.При этом ранее и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия ожидает от Германии, Франции и Швеции к 16 октября предметных ответов по ситуации вокруг Навального.
https://ria.ru/20211015/iv_roshe-1754803586.html
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мид франции‎, россия, в мире, франция, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия
14:56 18.10.2021 (обновлено: 15:20 18.10.2021)
 
В МИД Франции пообещали, что ОЗХО вовремя ответит России по делу Навального

МИД Франции: ответы на вопросы России по делу Навального ОЗХО даст в установленный срок

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. МИД Франции заверил, что ответ на вопросы РФ в ОЗХО по делу Алексея Навального будут даны в установленный срок.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва передала свои ответы уже через два дня и одновременно подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу Алексея Навального.
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"Мы ответим на эту вербальную ноту в сроки, предусмотренные конвенцией", - заявил на брифинге представитель МИД Франции, отвечая на вопрос РИА Новости.
При этом ранее и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия ожидает от Германии, Франции и Швеции к 16 октября предметных ответов по ситуации вокруг Навального.
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МИД Франции‎РоссияВ миреФранцияАлексей НавальныйОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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