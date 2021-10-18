https://ria.ru/20211018/navalnyy-1755043151.html

В МИД Франции пообещали, что ОЗХО вовремя ответит России по делу Навального

В МИД Франции пообещали, что ОЗХО вовремя ответит России по делу Навального - РИА Новости, 18.10.2021

В МИД Франции пообещали, что ОЗХО вовремя ответит России по делу Навального

МИД Франции заверил, что ответ на вопросы РФ в ОЗХО по делу Алексея Навального будут даны в установленный срок. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:56

2021-10-18T14:56

2021-10-18T15:20

мид франции‎

россия

в мире

франция

алексей навальный

организация по запрещению химического оружия

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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. МИД Франции заверил, что ответ на вопросы РФ в ОЗХО по делу Алексея Навального будут даны в установленный срок.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва передала свои ответы уже через два дня и одновременно подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу Алексея Навального."Мы ответим на эту вербальную ноту в сроки, предусмотренные конвенцией", - заявил на брифинге представитель МИД Франции, отвечая на вопрос РИА Новости.При этом ранее и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия ожидает от Германии, Франции и Швеции к 16 октября предметных ответов по ситуации вокруг Навального.

https://ria.ru/20211015/iv_roshe-1754803586.html

https://ria.ru/20211008/navalnyy-1753725910.html

россия

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2021

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мид франции‎, россия, в мире, франция, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия