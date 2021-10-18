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В НАТО высказались о приостановке работы миссий России и альянса
В НАТО высказались о приостановке работы миссий России и альянса - РИА Новости, 18.10.2021
В НАТО высказались о приостановке работы миссий России и альянса
НАТО сожалеет о решении России приостановить работу миссий альянса и РФ, заявила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T21:29
2021-10-18T21:29
бельгия
москва
нато
сергей лавров
оана лунгеску
россия
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО сожалеет о решении России приостановить работу миссий альянса и РФ, заявила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах", - сказала собеседница агентства.
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бельгия, москва, нато, сергей лавров, оана лунгеску, россия
21:29 18.10.2021
 
В НАТО высказались о приостановке работы миссий России и альянса

Представитель НАТО Лунгеску выразил сожаление о приостановке миссий России и альянса

© REUTERS / Yves Herman/File PhotoБаннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / Yves Herman/File Photo
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО сожалеет о решении России приостановить работу миссий альянса и РФ, заявила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
"Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах", - сказала собеседница агентства.
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БельгияМоскваНАТОСергей ЛавровОана ЛунгескуРоссия
 
 
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