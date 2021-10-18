https://ria.ru/20211018/nato-1755114331.html

В НАТО высказались о приостановке работы миссий России и альянса

В НАТО высказались о приостановке работы миссий России и альянса - РИА Новости, 18.10.2021

В НАТО высказались о приостановке работы миссий России и альянса

НАТО сожалеет о решении России приостановить работу миссий альянса и РФ, заявила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T21:29

2021-10-18T21:29

2021-10-18T21:29

бельгия

москва

нато

сергей лавров

оана лунгеску

россия

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО сожалеет о решении России приостановить работу миссий альянса и РФ, заявила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20211018/otkat-1755104070.html

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москва

россия

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бельгия, москва, нато, сергей лавров, оана лунгеску, россия