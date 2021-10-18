https://ria.ru/20211018/nato-1755059965.html

Эксперт прокомментировал ответ России на действия НАТО

Эксперт прокомментировал ответ России на действия НАТО - РИА Новости, 18.10.2021

Эксперт прокомментировал ответ России на действия НАТО

Ответные меры России на высылку дипломатов при НАТО сигнализируют, что Москва не будет безучастно наблюдать за действиями альянса, который низводит отношений... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:13

2021-10-18T16:13

2021-10-18T16:13

политика

йенс столтенберг

москва

нато

сергей лавров

совет россия-нато

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ответные меры России на высылку дипломатов при НАТО сигнализируют, что Москва не будет безучастно наблюдать за действиями альянса, который низводит отношений практически до нуля, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Как наше военное представительство при НАТО, так и местные натовские представительства в течение достаточно длительного времени существовали формально, особых контактов не было... Поэтому сказать, что это что-то разрушит в наших отношениях, нельзя. Наверное, здесь речь будет идти об обмене чисто формальными сигналами, что НАТО продолжает свою политику на низведение уровня отношений с Россией практически до нуля, и Россия наблюдать безучастно за этими действиями НАТО не будет. Поэтому такая реакция с нашей стороны", - сказал Бартош.По его словам, надежд на возможное восстановление отношений между Россией и НАТО теперь еще меньше. "Сейчас все это откатывается на уровень холодной войны", - отметил эксперт.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией и продолжит призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.

https://ria.ru/20211018/nato-1755055589.html

https://ria.ru/20211018/nato-1755050641.html

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политика, йенс столтенберг, москва, нато, сергей лавров, совет россия-нато, россия