https://ria.ru/20211018/nato-1755040835.html

Россия приостановит работу военной миссии НАТО в Москве

Россия приостановит работу военной миссии НАТО в Москве - РИА Новости, 18.10.2021

Россия приостановит работу военной миссии НАТО в Москве

Россия приостанавливает работу военной миссии связи НАТО в Москве и с 1 ноября отзывает аккредитации у ее сотрудников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:43

2021-10-18T14:43

2021-10-18T15:36

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

йенс столтенберг

бельгия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия приостанавливает работу военной миссии связи НАТО в Москве и с 1 ноября отзывает аккредитации у ее сотрудников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября", - сказал Лавров журналистам.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией и продолжит призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.В понедельник Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

https://ria.ru/20211017/razozlit-1754956668.html

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Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве 2021-10-18T14:43 true PT1M04S

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москва, россия, в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, йенс столтенберг, бельгия, совет россия-нато