https://ria.ru/20211018/nato-1755039009.html

Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября

Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября - РИА Новости, 18.10.2021

Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября

Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября или чуть позже, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:37

2021-10-18T14:37

2021-10-18T14:56

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября или чуть позже, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней", - сказал Лавров на пресс-конференции.Он отметил, что НАТО уведомлена об ответных шагах Москвы на высылку российских дипломатов при Альянсе."Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Королевством Бельгия", - сказал Лавров.Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти.По словам министра, России это решение не объяснили. Лавров подчеркнул, что Москва "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях".

https://ria.ru/20211018/diplomaty-1755040490.html

https://ria.ru/20211017/razozlit-1754956668.html

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нато, в мире, йенс столтенберг, бельгия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, россия