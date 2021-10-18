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В Москве выявили 6823 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6823 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 18.10.2021
В Москве выявили 6823 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6823, Санкт-Петербурге - 3097, Подмосковье - 2768, сообщили в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:32
2021-10-18T11:32
2021-10-18T12:15
распространение коронавируса
санкт-петербург
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6823, Санкт-Петербурге - 3097, Подмосковье - 2768, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.При этом число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд: сегодня зарегистрировали 34 325 новых пациентов с коронавирусом, 998 человек скончались.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 240,6 миллиона зараженных, свыше 4,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 18.10.2021 (обновлено: 12:15 18.10.2021)
В Москве выявили 6823 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили максимальные с начала июля 6823 новых случая COVID-19