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В Москве выявили 6823 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6823 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 18.10.2021

В Москве выявили 6823 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6823, Санкт-Петербурге - 3097, Подмосковье - 2768, сообщили в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:32

2021-10-18T11:32

2021-10-18T12:15

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6823, Санкт-Петербурге - 3097, Подмосковье - 2768, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.При этом число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд: сегодня зарегистрировали 34 325 новых пациентов с коронавирусом, 998 человек скончались.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 240,6 миллиона зараженных, свыше 4,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии