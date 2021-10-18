https://ria.ru/20211018/morgenshtern-1755092082.html
Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей
Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей - РИА Новости, 18.10.2021
Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей
Моргенштерн потратил на новые зубы четыре миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:51
2021-10-18T22:51
2021-10-18T22:51
шоубиз
деньги
здоровье
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748315624_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_89c14b89fbf7d3d6ff796036c349e765.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Моргенштерн потратил на новые зубы четыре миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.Процедура установки виниров, по признаю исполнителя, заняла довольно много времени – Алишер провел его под общим наркозом.В конце лета эпатажный исполнитель женился на Диларе Зинатуллиной. Мероприятие проходило в стилистике 90-х годов. Ведущей торжества стала Ксения Собчак.
https://ria.ru/20210930/morgenshtern-1752456609.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748315624_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_361b183746021cd54c326fa52a6cf4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
деньги, здоровье, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей
Моргенштерн установил виниры за 4,1 миллиона и посоветовал не экономить на этом