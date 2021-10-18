Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211018/morgenshtern-1755092082.html
Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей
Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей - РИА Новости, 18.10.2021
Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей
Моргенштерн потратил на новые зубы четыре миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:51
2021-10-18T22:51
шоубиз
деньги
здоровье
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748315624_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_89c14b89fbf7d3d6ff796036c349e765.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Моргенштерн потратил на новые зубы четыре миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.Процедура установки виниров, по признаю исполнителя, заняла довольно много времени – Алишер провел его под общим наркозом.В конце лета эпатажный исполнитель женился на Диларе Зинатуллиной. Мероприятие проходило в стилистике 90-х годов. Ведущей торжества стала Ксения Собчак.
https://ria.ru/20210930/morgenshtern-1752456609.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748315624_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_361b183746021cd54c326fa52a6cf4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
деньги, здоровье, моргенштерн (алишер моргенштерн)
22:51 18.10.2021
 
Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей

Моргенштерн установил виниры за 4,1 миллиона и посоветовал не экономить на этом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Моргенштерн потратил на новые зубы четыре миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Эти зубы стоят четыре миллиона 100 тысяч рублей. Да, много. Ну, а как иначе? Посмотрите на виниры других звезд и поймете, о чем я говорю, почему это так дорого. Можно сделать и побюджетнее – уложиться в "лям", но на этой штуке экономить не рекомендую", – рассказал артист.

Процедура установки виниров, по признаю исполнителя, заняла довольно много времени – Алишер провел его под общим наркозом.
В конце лета эпатажный исполнитель женился на Диларе Зинатуллиной. Мероприятие проходило в стилистике 90-х годов. Ведущей торжества стала Ксения Собчак.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 13:00Шоубиз
Моргенштерн станет ведущим шоу на федеральном канале
 
ШоубизДеньгиЗдоровьеМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
Лента новостейМолния