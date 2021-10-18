https://ria.ru/20211018/morgenshtern-1755092082.html

Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей

Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей - РИА Новости, 18.10.2021

Моргенштерн потратил на новые зубы более четырех миллионов рублей

Моргенштерн потратил на новые зубы четыре миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T22:51

2021-10-18T22:51

2021-10-18T22:51

шоубиз

деньги

здоровье

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Моргенштерн потратил на новые зубы четыре миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.Процедура установки виниров, по признаю исполнителя, заняла довольно много времени – Алишер провел его под общим наркозом.В конце лета эпатажный исполнитель женился на Диларе Зинатуллиной. Мероприятие проходило в стилистике 90-х годов. Ведущей торжества стала Ксения Собчак.

https://ria.ru/20210930/morgenshtern-1752456609.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, здоровье, моргенштерн (алишер моргенштерн)