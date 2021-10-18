https://ria.ru/20211018/mashina-1754958146.html

Сколько копить на новый автомобиль, если вы живете в России?

Исследование показало, сколько россияне копят на новый автомобиль - РИА Новости, 18.10.2021

Сколько копить на новый автомобиль, если вы живете в России?

Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти восемь лет, при этом быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T00:16

2021-10-18T00:16

2021-10-18T00:29

общество

магаданская область

москва

авто

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

северный кавказ

чукотка

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти восемь лет, при этом быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области, дольше всех придется откладывать на новое транспортное средство жителям республик Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.Рейтинг покупателей автомобилейПо официальным данным, по отечественным дорогам ездят порядка 50 миллионов легковых автомобилей, то есть в среднем одна машина приходится на трех человек. Таким образом, это транспортное средство перестало быть атрибутом роскоши.При этом автомобильный парк в России продолжает расти. По статистике, даже в кризисном 2020 году на фоне пандемии коронавируса в стране продали 1,6 миллиона новых автомобилей, а в лучшие годы сбывали более 2,5 миллиона легковых машин в год. Например, в рекордном 2012 году продажи новых автомобилей чуть-чуть не дотянули до трехмиллионной отметки.При этом пока не всем россиянам по карману приобретение собственного транспортного средства, в особенности нового или престижного. Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России во второй половине 2021 года составляет порядка двух миллионов рублей, а средняя цена подержанной машины — 800 тысяч рублей. И для многих работающих людей достаточно проблематично накопить такую сумму, чтобы присоединиться к "армии" автомобилистов.Для того чтобы выяснить, насколько быстро жители регионов могут накопить на машину, и проследить региональные различия в этом аспекте, эксперты РИА Новости подготовили рейтинг. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля.Предполагалось, что на сбережение ежемесячно выделяют 50 процентов от зарплаты, накопления весь срок не тратят, их размещают на вкладе по ставке 6,75 процента, а проценты капитализируются каждый месяц. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.Дополнительный показатель — доля работников, которые не смогут накопить необходимую сумму за десять лет непрерывной работы. В модельных расчетах стоимость среднего поддержанного автомобиля составляет 800 тысяч рублей, а нового — два миллиона рублей.Накопить за восемь летСогласно исследованию РИА Новости, чтобы накопить два миллиона рублей (что эквивалентно текущей стоимости среднего нового автомобиля), среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой), откладывающему 50 процентов своих доходов, нужно 7,7 года при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе.При этом в этом аспекте, как и во множестве других исследований, очень заметна разница в ситуациях между российскими регионами. Как полагают эксперты, основную роль тут играет различие в уровне доходов в разных субъектах федерации, поэтому накопить на новый автомобиль в одних регионах намного проще, а в других труднее.Согласно исследованию, быстрее других жителей России накопить крупную сумму могут проживающие на Чукотке, хотя с приобретением автомобилей в этом регионе есть некоторые сложности. Из-за удаленности территории и ее малочисленности, жителям, чтобы купить новую машину, приходится доплачивать за ее доставку несколько сотен тысяч рублей (факт учтен в исследовании). Но даже при этих условиях накопить на новый автомобиль с доплатой за доставку на Чукотку можно всего за 3,5 года, а в среднем по стране этот срок примерно в два раза выше.Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион — Ямало-Ненецкий автономный округ, который ненамного отстал от лидера. Здесь среднестатистический работник может накопить необходимые два миллиона рублей за 3,6 года. На третьей строчке располагается Магаданская область, где копить на новую машину придется 3,9 года. В целом, как показывает рейтинг, эти три северных региона занимают первые места с достаточно большим отрывом. Их лидерство определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях, поясняют эксперты.На четвертой и пятой строчках располагаются Ненецкий автономный округ и Москва. Тут срок накопления двух миллионов рублей на новый автомобиль составляет 4,3 года и 4,6 года соответственно. Эксперты отмечают, что в "богатых" регионах реальная картина накопления может быть даже несколько лучше, так как высокие зарплаты позволяют откладывать больший процент в качестве сбережений. При этом в "бедных" регионах отдельные среднестатистические работники зачастую не могут позволить себе долгое время откладывать половину от своей небольшой медианной зарплаты, так как им сложно отказаться от базовых трат.У замыкающих рейтинг регионов (в основном это кавказские территории) работник со среднестатистической зарплатой будет копить на новую машину более десяти лет. Аналитики поясняют, что, по официальной статистике, в этих регионах исторически невысокие зарплаты. Таким образом, регионы в нижней части таблицы демонстрируют срок накопления в три раза больший, чем в лидирующей Чукотке.В целом жители только восьми регионов России могут накопить на новый автомобиль менее чем за пять лет. При этом в 69 регионах для накопления этой суммы нужно более семи лет, а более десяти лет придется делать сбережения в девяти регионах.Подержанные автомобили доступнееМногие россияне, задумываясь о приобретении машины, понимают, что накопить на новый автомобиль нереально, и предпочитают выбрать подходящий вариант из подержанных транспортных средств.Если новых автомобилей продается примерно два миллиона единиц в год, то рынок подержанных автомашин намного большее. Обычно в год продают порядка шести миллионов бывших в употреблении машин. И средняя цена на подержанный автомобиль, по оценкам экспертов, составляет сейчас 800 тысяч рублей.Согласно исследованию РИА Новости, чтобы работнику с медианной зарплатой и регулярными сбережениями на уровне 50 процентов от доходов накопить на подержанный автомобиль, нужно 3,6 года, что значительно проще, чем "замахиваться" на покупку нового.При этом распределение позиций среди регионов остается примерно таким же, как и в случае с приобретением нового автомобиля. Лидируют Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа (в данном случае они поменялись местами), Магаданская область. Замыкает первую четверку Ненецкий автономный округ. Только в этих четырех регионах копить на б/у машину нужно менее двух лет.На другом полюсе расположились Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия — Алания, Чечня и Ингушетия, в которых нужно копить на средний подержанный автомобиль чуть более пяти лет при модельных условиях.В целом в 11 российских регионах накопить на подержанный автомобиль можно менее чем за три года. Еще в 23 регионах копить придется от трех лет до четырех. И соответственно в более чем половине регионов (51) откладывать нужно четыре года и более.Копить больше десяти летОценивая долю работников, которые не смогут накопить на новый автомобиль за десять лет непрерывной работы, эксперты отмечают еще более заметную разницу между регионами. Если по среднему времени накопления на новый автомобиль регионы отличаются максимально в 3,2 раза, то по доле реальных покупателей разница — почти в 90 раз.Как показывает исследование, в целом по России порядка 29 процента работников не смогут накопить два миллиона на новую машину за десять лет работы. При этом в Камчатском крае таких людей 0,7 процента, а в Чеченской Республике — 60,5 процента.В целом лучше всего дело с возможностью накопить на новый автомобиль за долгий срок обстоит в Камчатском крае (лишь 0,7 процента работников не смогут накопить на новый автомобиль), в Магаданской области (0,8 процента), в Ямало-Ненецком автономном округе (2,3 процента), на Чукотке (2,5 процента) и в Сахалинской области (3,0 процента).Эксперты отмечают, что в последнее время цены на машины (в особенности новые) резко выросли, а многие модели вообще невозможно купить из-за дефицита деталей для производства. Это сказывается на способности накопить на автомобиль, так как зарплаты растут намного медленнее, чем цены на машины. Скорее всего, в среднесрочной перспективе ситуация с производством стабилизируется и можно ожидать, что большее число жителей российских регионов смогут приобрести индивидуальное средство передвижения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/avto-1744741726.html

https://ria.ru/20210725/traty-1742763839.html

https://ria.ru/20211015/nakopleniya-1754667854.html

https://ria.ru/20211013/aksessuary-1754305388.html

https://ria.ru/20211007/mekhanika-1753445808.html

магаданская область

москва

северный кавказ

чукотка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, москва, авто, ямало-ненецкий автономный округ (янао), северный кавказ, чукотка, россия