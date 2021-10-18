https://ria.ru/20211018/kredit-1754832780.html

Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку

Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку - РИА Новости, 18.10.2021

Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку

Решать бытовые проблемы с помощью средств, одолженных у банка, может быть выгодно, если знать, какие банковские продукты выбирать, рассказывает агентству... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T01:15

2021-10-18T01:15

2021-10-18T01:15

экономика

общество

райффайзенбанк

россия

андрей спиваков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Решать бытовые проблемы с помощью средств, одолженных у банка, может быть выгодно, если знать, какие банковские продукты выбирать, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.По словам Спивакова, выбирают не потребительский кредит, а кредитную карту, по которой лимит и срок займа — гораздо меньше, но при этом этих средств хватает на покупку на крупную сумму.Стоит также учесть льготный период, с которым клиенту может получиться сэкономить и не уплачивать проценты по кредиту. Кроме того, можно выбрать кредитную карту с кешбэком, чтобы использовать и для ежедневных трат с выгодой для себя.

https://ria.ru/20210824/aktsii-1746958615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, райффайзенбанк, россия, андрей спиваков