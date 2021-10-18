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Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку - РИА Новости, 18.10.2021
Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
Решать бытовые проблемы с помощью средств, одолженных у банка, может быть выгодно, если знать, какие банковские продукты выбирать, рассказывает агентству... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T01:15
2021-10-18T01:15
2021-10-18T01:15
экономика
общество
райффайзенбанк
россия
андрей спиваков
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Решать бытовые проблемы с помощью средств, одолженных у банка, может быть выгодно, если знать, какие банковские продукты выбирать, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.По словам Спивакова, выбирают не потребительский кредит, а кредитную карту, по которой лимит и срок займа — гораздо меньше, но при этом этих средств хватает на покупку на крупную сумму.Стоит также учесть льготный период, с которым клиенту может получиться сэкономить и не уплачивать проценты по кредиту. Кроме того, можно выбрать кредитную карту с кешбэком, чтобы использовать и для ежедневных трат с выгодой для себя.
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экономика, общество, райффайзенбанк, россия, андрей спиваков
Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
Финансист Спиваков: кредит может оказаться выгодным, если воспользоваться кэшбэком