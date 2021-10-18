https://ria.ru/20211018/krapivina-1755016317.html

Крапивина поздравила Лободу с днем рождения после конфликта

Крапивина поздравила Лободу с днем рождения после конфликта - РИА Новости, 18.10.2021

Крапивина поздравила Лободу с днем рождения после конфликта

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram поздравила артистку с днем рождения после конфликта. Летом они прекратили сотрудничество, а затем... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:23

2021-10-18T14:23

2021-10-18T14:23

шоубиз

филипп киркоров

светлана лобода

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram поздравила артистку с днем рождения после конфликта. Летом они прекратили сотрудничество, а затем Нателла сообщила об уходе из шоу-бизнеса.Скандал также разгорелся между экс-продюсером и Филиппом Киркоровым. Нателла резко высказалась из-за совместного выхода артиста с рэпером Dava на премии "Муз-ТВ".Лобода не поддержала Крапивину в конфликте, отметив, что "сожалеет о о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимает его".Это не первая попытка бывших коллег восстановить теплые отношения. Крапивина ранее поздравляла Лободу с выходом клипа.

https://ria.ru/20210831/loboda-1748010652.html

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филипп киркоров, светлана лобода, знаменитости, музыка