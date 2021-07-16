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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210716/loboda-1741588553.html
"Танцуйте, друзья": Крапивина поздравила Лободу с клипом после скандала
"Танцуйте, друзья": Крапивина поздравила Лободу с клипом после скандала - РИА Новости, 16.07.2021
"Танцуйте, друзья": Крапивина поздравила Лободу с клипом после скандала
Нателла Крапивина поздравила Светлану Лободу с премьерой клипа. Своим мнением о видео бывшей подопечной она поделилась в личном микроблоге. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:01
2021-07-16T19:01
шоубиз
давид манукян (dava)
светлана лобода
филипп киркоров
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Нателла Крапивина поздравила Светлану Лободу с премьерой клипа. Своим мнением о видео бывшей подопечной она поделилась в личном микроблоге. "Поздравляю Светика с выходом новой работы! Отличный трек! Абсолютный хит! Танцуйте, друзья! И звоните друг другу чаще! Иногда одно заветное "алло" может изменить жизнь и вернуть то самое родное сердце, без которого ваше совсем не бьется", — заявила Крапивина. Певица отреагировала на пост своего бывшего продюсера. "Спасибо, Натик", — написала она в комментариях к публикации. В июне стало известно, что Нателла Крапивина расторгла контракт с певицей и объявила об уходе из шоу-бизнеса. Ее увольнение связывают со скандалом между ней и Филиппом Киркоровым. Крапивина в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров жестко раскритиковал Крапивину и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе.
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давид манукян (dava), светлана лобода, филипп киркоров
19:01 16.07.2021
 

"Танцуйте, друзья": Крапивина поздравила Лободу с клипом после скандала

© Фото : Фотография предоставлена пресс-службой телеканала "МУЗ-ТВ"Светлана Лобода на церемонии награждения национальной телевизионной "Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
Светлана Лобода на церемонии награждения национальной телевизионной Премией МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Фотография предоставлена пресс-службой телеканала "МУЗ-ТВ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Нателла Крапивина поздравила Светлану Лободу с премьерой клипа. Своим мнением о видео бывшей подопечной она поделилась в личном микроблоге.
"Поздравляю Светика с выходом новой работы! Отличный трек! Абсолютный хит! Танцуйте, друзья! И звоните друг другу чаще! Иногда одно заветное "алло" может изменить жизнь и вернуть то самое родное сердце, без которого ваше совсем не бьется", — заявила Крапивина.
Певица отреагировала на пост своего бывшего продюсера. "Спасибо, Натик", — написала она в комментариях к публикации.
В июне стало известно, что Нателла Крапивина расторгла контракт с певицей и объявила об уходе из шоу-бизнеса. Ее увольнение связывают со скандалом между ней и Филиппом Киркоровым.
Крапивина в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров жестко раскритиковал Крапивину и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе.
Певица Loboda - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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