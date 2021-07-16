https://ria.ru/20210716/loboda-1741588553.html

"Танцуйте, друзья": Крапивина поздравила Лободу с клипом после скандала

"Танцуйте, друзья": Крапивина поздравила Лободу с клипом после скандала - РИА Новости, 16.07.2021

"Танцуйте, друзья": Крапивина поздравила Лободу с клипом после скандала

Нателла Крапивина поздравила Светлану Лободу с премьерой клипа. Своим мнением о видео бывшей подопечной она поделилась в личном микроблоге. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T19:01

2021-07-16T19:01

2021-07-16T19:01

шоубиз

давид манукян (dava)

светлана лобода

филипп киркоров

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Нателла Крапивина поздравила Светлану Лободу с премьерой клипа. Своим мнением о видео бывшей подопечной она поделилась в личном микроблоге. "Поздравляю Светика с выходом новой работы! Отличный трек! Абсолютный хит! Танцуйте, друзья! И звоните друг другу чаще! Иногда одно заветное "алло" может изменить жизнь и вернуть то самое родное сердце, без которого ваше совсем не бьется", — заявила Крапивина. Певица отреагировала на пост своего бывшего продюсера. "Спасибо, Натик", — написала она в комментариях к публикации. В июне стало известно, что Нателла Крапивина расторгла контракт с певицей и объявила об уходе из шоу-бизнеса. Ее увольнение связывают со скандалом между ней и Филиппом Киркоровым. Крапивина в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров жестко раскритиковал Крапивину и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе.

https://ria.ru/20210614/loboda-1736968580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), светлана лобода, филипп киркоров