https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755087597.html
В Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом
В Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 18.10.2021
В Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом
Осенние школьные каникулы в Чувашии будут продлены до двух недель из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:17
2021-10-18T18:17
2021-10-18T18:30
распространение коронавируса
россия
общество
школа
дети
чувашская республика (чувашия)
дмитрий захаров
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Осенние школьные каникулы в Чувашии будут продлены до двух недель из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующее предложение на еженедельном совещании в правительстве региона в понедельник озвучил исполняющий обязанности министра образования республики Дмитрий Захаров."В связи со сложной ситуацией с новой коронавирусной инфекцией в республике и.о. министра образования Чувашии рекомендовал провести школьные каникулы по всей республике – с 25 октября по 7 ноября – вместо ранее планируемых семи дней. Кроме того, он предложил объявить эти дни выходными в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении.Глава Чувашии Олег Николаев поддержал продление каникул в школах. "Это правильное решение. К тому же у нас в ноябре четыре выходных дня, родители будут дома, семьи смогут провести время вместе, а самое главное – таким длительным промежутком мы разрываем цепочку возможного распространения коронавирусной инфекции", – сказал он.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 35 822 случая заражения коронавирусом, 31 858 человек выздоровели, 2 542 пациента скончались.
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россия, общество, школа, дети, чувашская республика (чувашия), дмитрий захаров, здоровье - общество, коронавирусы, олег николаев (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:17 18.10.2021 (обновлено: 18:30 18.10.2021)
В Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом
В Чувашии школьные каникулы продлятся две недели из-за ухудшения ситуации с COVID-19