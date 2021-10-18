https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755087597.html

В Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом

В Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 18.10.2021

В Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом

Осенние школьные каникулы в Чувашии будут продлены до двух недель из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:17

2021-10-18T18:17

2021-10-18T18:30

распространение коронавируса

россия

общество

школа

дети

чувашская республика (чувашия)

дмитрий захаров

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Осенние школьные каникулы в Чувашии будут продлены до двух недель из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующее предложение на еженедельном совещании в правительстве региона в понедельник озвучил исполняющий обязанности министра образования республики Дмитрий Захаров."В связи со сложной ситуацией с новой коронавирусной инфекцией в республике и.о. министра образования Чувашии рекомендовал провести школьные каникулы по всей республике – с 25 октября по 7 ноября – вместо ранее планируемых семи дней. Кроме того, он предложил объявить эти дни выходными в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении.Глава Чувашии Олег Николаев поддержал продление каникул в школах. "Это правильное решение. К тому же у нас в ноябре четыре выходных дня, родители будут дома, семьи смогут провести время вместе, а самое главное – таким длительным промежутком мы разрываем цепочку возможного распространения коронавирусной инфекции", – сказал он.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 35 822 случая заражения коронавирусом, 31 858 человек выздоровели, 2 542 пациента скончались.

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html

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