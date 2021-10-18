https://ria.ru/20211018/kontakty-1755043992.html
Никаких контактов между военными России и НАТО не происходит, заявил Лавров
Никаких контактов между военными России и НАТО не происходит, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2021
Никаких контактов между военными России и НАТО не происходит, заявил Лавров
Никаких контактов по линии военных между РФ и НАТО не происходит, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:59
2021-10-18T14:59
2021-10-18T14:59
в мире
йенс столтенберг
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Никаких контактов по линии военных между РФ и НАТО не происходит, заявил глава МИД России Сергей Лавров."По линии военных вообще никаких контактов не происходит", - сказал Лавров журналистам.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10. При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией и продолжит призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.
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в мире, йенс столтенберг, нато, сергей лавров, совет россия-нато, россия
Никаких контактов между военными России и НАТО не происходит, заявил Лавров
Лавров заявил, что никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит