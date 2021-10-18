Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/izrail-1755106715.html
Израиль намерен разрешить привитым "Спутником V" въезжать в страну
Израиль намерен разрешить привитым "Спутником V" въезжать в страну - РИА Новости, 18.10.2021
Израиль намерен разрешить привитым "Спутником V" въезжать в страну
Пилотный проект, позволяющий прилетать в Израиль туристам, привитым "Спутником V", будет представлен на утверждение премьер-министра в среду; его практически... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T20:09
2021-10-18T20:20
израиль
распространение коронавируса
вакцинация
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Пилотный проект, позволяющий прилетать в Израиль туристам, привитым "Спутником V", будет представлен на утверждение премьер-министра в среду; его практически наверняка утвердят, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах.Ранее местные СМИ писали, что министерство туризма Израиля работает над планом разрешения вакцинированным туристам въезжать в страну. Тогда министр туризма и спорта страны Константин Развозов сообщил РИА Новости, что также прорабатывается механизм для туристов из РФ."С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. "Спутник V" туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных "Спутником V"). Это решение ещё должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят", - сказал источник.По словам источника, по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест."Обычно даже (получение результата) теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов", - добавил источник.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.
https://ria.ru/20211015/ssha-1754826912.html
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754635648.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6253dd760c00e89dabe4347bb52745f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
израиль, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
20:09 18.10.2021 (обновлено: 20:20 18.10.2021)
 
Израиль намерен разрешить привитым "Спутником V" въезжать в страну

Источник уверен, что в Израиле утвердят проект, разрешающий въезд привитым "Спутником V"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Пилотный проект, позволяющий прилетать в Израиль туристам, привитым "Спутником V", будет представлен на утверждение премьер-министра в среду; его практически наверняка утвердят, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах.
Ранее местные СМИ писали, что министерство туризма Израиля работает над планом разрешения вакцинированным туристам въезжать в страну. Тогда министр туризма и спорта страны Константин Развозов сообщил РИА Новости, что также прорабатывается механизм для туристов из РФ.
"С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. "Спутник V" туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных "Спутником V"). Это решение ещё должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят", - сказал источник.
По словам источника, по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест.
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 23:33Туризм
США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами
"Обычно даже (получение результата) теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов", - добавил источник.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.
Начало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 19:38Распространение коронавируса
Россия призвала пускать привитых "Спутником V" в Финляндию без тестов
 
Распространение коронавирусаИзраильВакцинацияКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
Лента новостейМолния