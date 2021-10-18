https://ria.ru/20211018/izrail-1755106715.html

Израиль намерен разрешить привитым "Спутником V" въезжать в страну

Израиль намерен разрешить привитым "Спутником V" въезжать в страну - РИА Новости, 18.10.2021

Израиль намерен разрешить привитым "Спутником V" въезжать в страну

Пилотный проект, позволяющий прилетать в Израиль туристам, привитым "Спутником V", будет представлен на утверждение премьер-министра в среду; его практически... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:09

2021-10-18T20:09

2021-10-18T20:20

израиль

распространение коронавируса

вакцинация

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Пилотный проект, позволяющий прилетать в Израиль туристам, привитым "Спутником V", будет представлен на утверждение премьер-министра в среду; его практически наверняка утвердят, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах.Ранее местные СМИ писали, что министерство туризма Израиля работает над планом разрешения вакцинированным туристам въезжать в страну. Тогда министр туризма и спорта страны Константин Развозов сообщил РИА Новости, что также прорабатывается механизм для туристов из РФ."С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. "Спутник V" туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных "Спутником V"). Это решение ещё должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят", - сказал источник.По словам источника, по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест."Обычно даже (получение результата) теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов", - добавил источник.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.

https://ria.ru/20211015/ssha-1754826912.html

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754635648.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19