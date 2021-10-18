20:09 18.10.2021 (обновлено: 20:20 18.10.2021)
Израиль намерен разрешить привитым "Спутником V" въезжать в страну
Источник уверен, что в Израиле утвердят проект, разрешающий въезд привитым "Спутником V"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Пилотный проект, позволяющий прилетать в Израиль туристам, привитым "Спутником V", будет представлен на утверждение премьер-министра в среду; его практически наверняка утвердят, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах.
Ранее местные СМИ писали, что министерство туризма Израиля работает над планом разрешения вакцинированным туристам въезжать в страну. Тогда министр туризма и спорта страны Константин Развозов сообщил РИА Новости, что также прорабатывается механизм для туристов из РФ.
"С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. "Спутник V" туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных "Спутником V"). Это решение ещё должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят", - сказал источник.
По словам источника, по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест.
"Обычно даже (получение результата) теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов", - добавил источник.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.