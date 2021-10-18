https://ria.ru/20211018/izrail-1754967596.html

В Израиле 30 лет назад мало знали об СССР, заявил первый посол страны

В Израиле 30 лет назад мало знали об СССР, заявил первый посол страны - РИА Новости, 18.10.2021

В Израиле 30 лет назад мало знали об СССР, заявил первый посол страны

До восстановления полноформатных дипотношений между Израилем и Россией в 1991 году в этих странах практически ничего не знали друг о друге, атмосфера недоверия... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T08:10

2021-10-18T08:10

2021-10-18T08:10

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. До восстановления полноформатных дипотношений между Израилем и Россией в 1991 году в этих странах практически ничего не знали друг о друге, атмосфера недоверия сказалась на налаживании контактов, рассказал в интервью РИА Новости первый посол Израиля Арье Левин, направленный в Москву в 1988 году."Меня послали в Москву, думая, что меня примут как посла. Потому что уже в Израиле был официальный представитель Советского Союза. К сожалению, этого не произошло… Это произошло после продолжительного времени, когда я уже сидел в Москве года два или даже три после моего первого приезда, в восемьдесят восьмом году… Представления у советских людей абсолютно не было об Израиле. Они думали, что Израиль – это часть Запада, они думали, что Израиль – это держава, которая собирается напасть на Советский Союз со всеми другим", - рассказал Левин."Но когда я приехал в Москву и проехался несколько раз по советским городам и советской территории, я начал понимать, что мы очень мало знали, а то, что Советский Союз о нас знал, это еще меньше", - добавил бывший дипломат.Россия и Израиль 18 октября отмечают 30-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений. Руководитель аналитического отдела МИД Израиля Арье Леви был направлен в 1988 году в Москву сначала в качестве полномочного представителя и главы израильской дипломатической миссии. В 1991 году уже в ранге чрезвычайного и полномочного посла Израиля он вручил верительные грамоты президенту России Борису Ельцину."В конце концов я вручил нашу грамоту Ельцину. Ну, с ним я посидел, и был очень интересный такой, приятный с ним разговор, мы пили шампанское, не водку - все прошло очень мило… Я подружился с Ельциным, он относился ко мне довольно хорошо", - вспоминает Левин.Сегодня 91-летний ветеран израильской дипломатии рассказывает, что интересовался Советским Союзом, наблюдал за переменами, происходившими в стране во время перестройки, и обратил внимания на статью Виталия Коротича в журнале "Огонёк", где, наверное, впервые за несколько десятилетий говорилось об Израиле в позитивном ключе, без конфронтации и идеологических штампов."Виталий Коротич написал большую статью, очень интересную, но не только интересную, но вообще неожиданную в своем смысле. Я это перевел, потому что я был начальником аналитического отдела МИД. Меня это тоже очень заинтересовало – и я это перевел и представил это со своими комментариями (Шимону) Пересу и (Ицхаку) Шамиру (разделяли между собой полномочия премьер-министр Израиля - ред.)", - рассказал он.Левин, в прошлом аналитик израильской военной разведки, возглавлявший в 1958 году отдел неарабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, репатриировался в Израиль в 20-летнем возрасте из Ирана. После 12 лет работы в разведке поступил на работу в МИД. Благодаря приемным родителям, эмигрировавшим из Советской России в Персию, он говорит на чистом русском языке."Я начал жить с семилетнего возраста в русскоговорящем доме и, в общем, начал интересоваться русской жизнью, русской литературой. И когда я приехал в Москву, меня спрашивали: "А откуда у тебя язык Тургенева?". Я не говорил на современном языке тех дней в Москве. Мне пришлось перестроить мой русский язык – ну я старался", - рассказал бывший дипломат.В 1988 году Левин контактировал с представителями еврейской общины в Москве, пытаясь через американское посольство завязать отношения в советских политических кругах, однако взаимное недоверие было настолько высоким, что сближение происходило сложно. Переломным моментом стала драматическая история с захватом заложников в городе Орджоникидзе (Владикавказ) в декабре 1988 года. Тогда несколько местных жителей захватили возвращавшийся с экскурсии школьный класс, потребовав от властей деньги, оружие и самолёт до Израиля. Преступники были уверены, что страна, воспринимавшаяся в СССР в течение двух десятилетий как враг, не выдаст их Москве. Однако благодаря участию Левина и израильских властей Ил-76, приземлившийся на одной из военных баз под Тель-Авивом, был заблокирован, заложники были освобождены, а террористы выданы с единственным условием - не применять к ним смертную казнь.Дипотношения, восстановленные 30 лет назад, до этого были прерваны во время Шестидневной войны в июне 1967 года. Советский Союз поддерживал молодые постколониальные режимы Ближнего Востока, Израиль все больше ориентировался в своей внешней политике на США - главного противника СССР в годы холодной войны. Исторически именно Советский Союз стал первой страной, которая де-юре признала новорожденное еврейское государство в мае 1948 года, на третий день после провозглашения Давидом Бен-Гурионом независимости Израиля.В газете "Правда" 18 мая была опубликована телеграмма за подписью главы МИД Вячеслава Молотова, сообщавшая о признании Израиля и выражавшая надежду на позитивное сотрудничество и развитие отношений. Советская дипломатическая миссия прибыла в Тель-Авив первой, на три дня опередив появление американских дипломатов, и первый полномочный представитель СССР в Израиле Павел Ершов стал благодаря этому и дуайеном дипломатического корпуса. Советская дипмиссия заняла престижный особняк на бульваре Ротшильд, 46 в центре Тель-Авива. Первым полномочным представителем Израиля в Москве стала будущий премьер-министр страны Голда Меир.Первые годы налаживания отношений уже в конце 80-х израильские дипломаты, по словам Левина, занимались в основном вопросами репатриации советских евреев в Израиль. С середины 90-х, когда стало понятно, что евреи могут свободно выезжать на ПМЖ в Израиль, характер отношений между странами изменился, и стороны сосредоточились на выстраивании отношений по политическим интересам.Арье Левин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Израиля в России до 1992 года и лично наладил отношения с руководством постсоветских республик, в которых Израиль позже также открыл диппредставительства.

https://ria.ru/20211015/lavrov-1754667162.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572343800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сша, борис ельцин, мид израиля‎, вячеслав молотов, голда меир, россия