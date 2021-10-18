https://ria.ru/20211018/izrail-1754967596.html
В Израиле 30 лет назад мало знали об СССР, заявил первый посол страны
В Израиле 30 лет назад мало знали об СССР, заявил первый посол страны - РИА Новости, 18.10.2021
В Израиле 30 лет назад мало знали об СССР, заявил первый посол страны
До восстановления полноформатных дипотношений между Израилем и Россией в 1991 году в этих странах практически ничего не знали друг о друге, атмосфера недоверия... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:10
2021-10-18T08:10
2021-10-18T08:10
в мире
израиль
сша
борис ельцин
мид израиля
вячеслав молотов
голда меир
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_e4ca34b7806fec950c6896f93c407f6d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. До восстановления полноформатных дипотношений между Израилем и Россией в 1991 году в этих странах практически ничего не знали друг о друге, атмосфера недоверия сказалась на налаживании контактов, рассказал в интервью РИА Новости первый посол Израиля Арье Левин, направленный в Москву в 1988 году."Меня послали в Москву, думая, что меня примут как посла. Потому что уже в Израиле был официальный представитель Советского Союза. К сожалению, этого не произошло… Это произошло после продолжительного времени, когда я уже сидел в Москве года два или даже три после моего первого приезда, в восемьдесят восьмом году… Представления у советских людей абсолютно не было об Израиле. Они думали, что Израиль – это часть Запада, они думали, что Израиль – это держава, которая собирается напасть на Советский Союз со всеми другим", - рассказал Левин."Но когда я приехал в Москву и проехался несколько раз по советским городам и советской территории, я начал понимать, что мы очень мало знали, а то, что Советский Союз о нас знал, это еще меньше", - добавил бывший дипломат.Россия и Израиль 18 октября отмечают 30-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений. Руководитель аналитического отдела МИД Израиля Арье Леви был направлен в 1988 году в Москву сначала в качестве полномочного представителя и главы израильской дипломатической миссии. В 1991 году уже в ранге чрезвычайного и полномочного посла Израиля он вручил верительные грамоты президенту России Борису Ельцину."В конце концов я вручил нашу грамоту Ельцину. Ну, с ним я посидел, и был очень интересный такой, приятный с ним разговор, мы пили шампанское, не водку - все прошло очень мило… Я подружился с Ельциным, он относился ко мне довольно хорошо", - вспоминает Левин.Сегодня 91-летний ветеран израильской дипломатии рассказывает, что интересовался Советским Союзом, наблюдал за переменами, происходившими в стране во время перестройки, и обратил внимания на статью Виталия Коротича в журнале "Огонёк", где, наверное, впервые за несколько десятилетий говорилось об Израиле в позитивном ключе, без конфронтации и идеологических штампов."Виталий Коротич написал большую статью, очень интересную, но не только интересную, но вообще неожиданную в своем смысле. Я это перевел, потому что я был начальником аналитического отдела МИД. Меня это тоже очень заинтересовало – и я это перевел и представил это со своими комментариями (Шимону) Пересу и (Ицхаку) Шамиру (разделяли между собой полномочия премьер-министр Израиля - ред.)", - рассказал он.Левин, в прошлом аналитик израильской военной разведки, возглавлявший в 1958 году отдел неарабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, репатриировался в Израиль в 20-летнем возрасте из Ирана. После 12 лет работы в разведке поступил на работу в МИД. Благодаря приемным родителям, эмигрировавшим из Советской России в Персию, он говорит на чистом русском языке."Я начал жить с семилетнего возраста в русскоговорящем доме и, в общем, начал интересоваться русской жизнью, русской литературой. И когда я приехал в Москву, меня спрашивали: "А откуда у тебя язык Тургенева?". Я не говорил на современном языке тех дней в Москве. Мне пришлось перестроить мой русский язык – ну я старался", - рассказал бывший дипломат.В 1988 году Левин контактировал с представителями еврейской общины в Москве, пытаясь через американское посольство завязать отношения в советских политических кругах, однако взаимное недоверие было настолько высоким, что сближение происходило сложно. Переломным моментом стала драматическая история с захватом заложников в городе Орджоникидзе (Владикавказ) в декабре 1988 года. Тогда несколько местных жителей захватили возвращавшийся с экскурсии школьный класс, потребовав от властей деньги, оружие и самолёт до Израиля. Преступники были уверены, что страна, воспринимавшаяся в СССР в течение двух десятилетий как враг, не выдаст их Москве. Однако благодаря участию Левина и израильских властей Ил-76, приземлившийся на одной из военных баз под Тель-Авивом, был заблокирован, заложники были освобождены, а террористы выданы с единственным условием - не применять к ним смертную казнь.Дипотношения, восстановленные 30 лет назад, до этого были прерваны во время Шестидневной войны в июне 1967 года. Советский Союз поддерживал молодые постколониальные режимы Ближнего Востока, Израиль все больше ориентировался в своей внешней политике на США - главного противника СССР в годы холодной войны. Исторически именно Советский Союз стал первой страной, которая де-юре признала новорожденное еврейское государство в мае 1948 года, на третий день после провозглашения Давидом Бен-Гурионом независимости Израиля.В газете "Правда" 18 мая была опубликована телеграмма за подписью главы МИД Вячеслава Молотова, сообщавшая о признании Израиля и выражавшая надежду на позитивное сотрудничество и развитие отношений. Советская дипломатическая миссия прибыла в Тель-Авив первой, на три дня опередив появление американских дипломатов, и первый полномочный представитель СССР в Израиле Павел Ершов стал благодаря этому и дуайеном дипломатического корпуса. Советская дипмиссия заняла престижный особняк на бульваре Ротшильд, 46 в центре Тель-Авива. Первым полномочным представителем Израиля в Москве стала будущий премьер-министр страны Голда Меир.Первые годы налаживания отношений уже в конце 80-х израильские дипломаты, по словам Левина, занимались в основном вопросами репатриации советских евреев в Израиль. С середины 90-х, когда стало понятно, что евреи могут свободно выезжать на ПМЖ в Израиль, характер отношений между странами изменился, и стороны сосредоточились на выстраивании отношений по политическим интересам.Арье Левин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Израиля в России до 1992 года и лично наладил отношения с руководством постсоветских республик, в которых Израиль позже также открыл диппредставительства.
https://ria.ru/20211015/lavrov-1754667162.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572343800.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_350696bd0878f9e103adfc0214d11566.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, борис ельцин, мид израиля, вячеслав молотов, голда меир, россия
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости.
До восстановления полноформатных дипотношений между Израилем
и Россией
в 1991 году в этих странах практически ничего не знали друг о друге, атмосфера недоверия сказалась на налаживании контактов, рассказал в интервью РИА Новости первый посол Израиля Арье Левин, направленный в Москву
в 1988 году.
"Меня послали в Москву, думая, что меня примут как посла. Потому что уже в Израиле был официальный представитель Советского Союза. К сожалению, этого не произошло… Это произошло после продолжительного времени, когда я уже сидел в Москве года два или даже три после моего первого приезда, в восемьдесят восьмом году… Представления у советских людей абсолютно не было об Израиле. Они думали, что Израиль – это часть Запада, они думали, что Израиль – это держава, которая собирается напасть на Советский Союз со всеми другим", - рассказал Левин.
"Но когда я приехал в Москву и проехался несколько раз по советским городам и советской территории, я начал понимать, что мы очень мало знали, а то, что Советский Союз о нас знал, это еще меньше", - добавил бывший дипломат.
Россия и Израиль 18 октября отмечают 30-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений. Руководитель аналитического отдела МИД Израиля
Арье Леви был направлен в 1988 году в Москву сначала в качестве полномочного представителя и главы израильской дипломатической миссии. В 1991 году уже в ранге чрезвычайного и полномочного посла Израиля он вручил верительные грамоты президенту России Борису Ельцину
.
"В конце концов я вручил нашу грамоту Ельцину. Ну, с ним я посидел, и был очень интересный такой, приятный с ним разговор, мы пили шампанское, не водку - все прошло очень мило… Я подружился с Ельциным, он относился ко мне довольно хорошо", - вспоминает Левин.
Сегодня 91-летний ветеран израильской дипломатии рассказывает, что интересовался Советским Союзом, наблюдал за переменами, происходившими в стране во время перестройки, и обратил внимания на статью Виталия Коротича в журнале "Огонёк", где, наверное, впервые за несколько десятилетий говорилось об Израиле в позитивном ключе, без конфронтации и идеологических штампов.
"Виталий Коротич написал большую статью, очень интересную, но не только интересную, но вообще неожиданную в своем смысле. Я это перевел, потому что я был начальником аналитического отдела МИД. Меня это тоже очень заинтересовало – и я это перевел и представил это со своими комментариями (Шимону) Пересу и (Ицхаку) Шамиру (разделяли между собой полномочия премьер-министр Израиля - ред.)", - рассказал он.
Левин, в прошлом аналитик израильской военной разведки, возглавлявший в 1958 году отдел неарабских стран Ближнего Востока и Северной Африки
, репатриировался в Израиль в 20-летнем возрасте из Ирана. После 12 лет работы в разведке поступил на работу в МИД. Благодаря приемным родителям, эмигрировавшим из Советской России в Персию, он говорит на чистом русском языке.
"Я начал жить с семилетнего возраста в русскоговорящем доме и, в общем, начал интересоваться русской жизнью, русской литературой. И когда я приехал в Москву, меня спрашивали: "А откуда у тебя язык Тургенева?". Я не говорил на современном языке тех дней в Москве. Мне пришлось перестроить мой русский язык – ну я старался", - рассказал бывший дипломат.
В 1988 году Левин контактировал с представителями еврейской общины в Москве, пытаясь через американское посольство завязать отношения в советских политических кругах, однако взаимное недоверие было настолько высоким, что сближение происходило сложно. Переломным моментом стала драматическая история с захватом заложников в городе Орджоникидзе (Владикавказ
) в декабре 1988 года. Тогда несколько местных жителей захватили возвращавшийся с экскурсии школьный класс, потребовав от властей деньги, оружие и самолёт до Израиля. Преступники были уверены, что страна, воспринимавшаяся в СССР
в течение двух десятилетий как враг, не выдаст их Москве. Однако благодаря участию Левина и израильских властей Ил-76, приземлившийся на одной из военных баз под Тель-Авивом
, был заблокирован, заложники были освобождены, а террористы выданы с единственным условием - не применять к ним смертную казнь.
"Как только они прилетели в Израиль, мы дали знать советскому правительству, что мы тут же вернем им самолет с деньгами, и оттуда начались какие-то контакты. После этого меня пригласил на встречу (тогдашний министр иностранных дел СССР Эдуард) Шеварнадзе. И оттуда все начало развиваться", - вспоминает собеседник агентства.
Дипотношения, восстановленные 30 лет назад, до этого были прерваны во время Шестидневной войны в июне 1967 года. Советский Союз поддерживал молодые постколониальные режимы Ближнего Востока
, Израиль все больше ориентировался в своей внешней политике на США
- главного противника СССР в годы холодной войны. Исторически именно Советский Союз стал первой страной, которая де-юре признала новорожденное еврейское государство в мае 1948 года, на третий день после провозглашения Давидом Бен-Гурионом независимости Израиля.
В газете "Правда" 18 мая была опубликована телеграмма за подписью главы МИД Вячеслава Молотова
, сообщавшая о признании Израиля и выражавшая надежду на позитивное сотрудничество и развитие отношений. Советская дипломатическая миссия прибыла в Тель-Авив первой, на три дня опередив появление американских дипломатов, и первый полномочный представитель СССР в Израиле Павел Ершов стал благодаря этому и дуайеном дипломатического корпуса. Советская дипмиссия заняла престижный особняк на бульваре Ротшильд, 46 в центре Тель-Авива. Первым полномочным представителем Израиля в Москве стала будущий премьер-министр страны Голда Меир
.
Первые годы налаживания отношений уже в конце 80-х израильские дипломаты, по словам Левина, занимались в основном вопросами репатриации советских евреев в Израиль. С середины 90-х, когда стало понятно, что евреи могут свободно выезжать на ПМЖ в Израиль, характер отношений между странами изменился, и стороны сосредоточились на выстраивании отношений по политическим интересам.
"Теперь этот интерес стратегический. Из-за того, что происходит в этом полушарии – в нашем: со всех сторон не то арабы, теперь Иран появился, и положение сильно изменилось в иную сторону. Теперь уже не Советский Союз, а Россия имеет очень сильное и значимое присутствие в наших краях, в Сирии, например, не только в Сирии, вообще на Ближнем Востоке", - заключил собеседник агентства.
Арье Левин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Израиля в России до 1992 года и лично наладил отношения с руководством постсоветских республик, в которых Израиль позже также открыл диппредставительства.