https://ria.ru/20211018/iznasilovaniya-1755029464.html

В Астрахани арестовали подозреваемого в двух изнасилованиях

В Астрахани арестовали подозреваемого в двух изнасилованиях - РИА Новости, 18.10.2021

В Астрахани арестовали подозреваемого в двух изнасилованиях

Кировский суд Астрахани санкционировал арест мужчины, который сбежал из ульяновской колонии-поселения и, по данным следствия, совершил два изнасилования - в... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:51

2021-10-18T13:51

2021-10-18T13:53

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

астраханская область

кировский район

волгоград

астрахань

ульяновская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский суд Астрахани санкционировал арест мужчины, который сбежал из ульяновской колонии-поселения и, по данным следствия, совершил два изнасилования - в Волгограде и Астрахани, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал он.Дмитрий Милохов, отбывавший наказание за имущественное преступление, сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области. По данным СК, 10 октября в Кировском районе Волгограда он изнасиловал 15-летнюю школьницу, которая вечером возвращалась домой. Через четыре дня, находясь в Астрахани, мужчина похитил у местной жительницы мобильный телефон, после чего, угрожая убить, изнасиловал. Задержали его 15 октября.Уголовные дела возбуждены по статьям о разбойном нападении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера.Кроме того, возбуждено дело о халатности против начальника ульяновской колонии, откуда сбежал 29-летний Милохов.

https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754314130.html

https://ria.ru/20211012/prigovor-1754281947.html

астраханская область

кировский район

волгоград

астрахань

ульяновская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, кировский район, волгоград, астрахань, ульяновская область, россия