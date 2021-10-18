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https://ria.ru/20211018/iznasilovaniya-1755029464.html
В Астрахани арестовали подозреваемого в двух изнасилованиях
В Астрахани арестовали подозреваемого в двух изнасилованиях - РИА Новости, 18.10.2021
В Астрахани арестовали подозреваемого в двух изнасилованиях
Кировский суд Астрахани санкционировал арест мужчины, который сбежал из ульяновской колонии-поселения и, по данным следствия, совершил два изнасилования - в... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:51
2021-10-18T13:53
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
кировский район
волгоград
астрахань
ульяновская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский суд Астрахани санкционировал арест мужчины, который сбежал из ульяновской колонии-поселения и, по данным следствия, совершил два изнасилования - в Волгограде и Астрахани, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал он.Дмитрий Милохов, отбывавший наказание за имущественное преступление, сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области. По данным СК, 10 октября в Кировском районе Волгограда он изнасиловал 15-летнюю школьницу, которая вечером возвращалась домой. Через четыре дня, находясь в Астрахани, мужчина похитил у местной жительницы мобильный телефон, после чего, угрожая убить, изнасиловал. Задержали его 15 октября.Уголовные дела возбуждены по статьям о разбойном нападении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера.Кроме того, возбуждено дело о халатности против начальника ульяновской колонии, откуда сбежал 29-летний Милохов.
https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754314130.html
https://ria.ru/20211012/prigovor-1754281947.html
астраханская область
кировский район
волгоград
астрахань
ульяновская область
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, кировский район, волгоград, астрахань, ульяновская область, россия
13:51 18.10.2021 (обновлено: 13:53 18.10.2021)
 
В Астрахани арестовали подозреваемого в двух изнасилованиях

Суд в Астрахани арестовал подозреваемого в двух изнасилованиях после побега из колонии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский суд Астрахани санкционировал арест мужчины, который сбежал из ульяновской колонии-поселения и, по данным следствия, совершил два изнасилования - в Волгограде и Астрахани, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал он.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 09:12
В Екатеринбурге трех мужчин обвинили в изнасиловании несовершеннолетних
Дмитрий Милохов, отбывавший наказание за имущественное преступление, сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области. По данным СК, 10 октября в Кировском районе Волгограда он изнасиловал 15-летнюю школьницу, которая вечером возвращалась домой. Через четыре дня, находясь в Астрахани, мужчина похитил у местной жительницы мобильный телефон, после чего, угрожая убить, изнасиловал. Задержали его 15 октября.
Уголовные дела возбуждены по статьям о разбойном нападении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера.
Кроме того, возбуждено дело о халатности против начальника ульяновской колонии, откуда сбежал 29-летний Милохов.
Уголовные дела - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 20:55
Житель Подмосковья получил пожизненный срок за изнасилования и убийства
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Астраханская областьКировский районВолгоградАстраханьУльяновская областьРоссия
 
 
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