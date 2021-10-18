https://ria.ru/20211018/indeksatsiya-1755044277.html

Решение по варианту индексации пенсий работающих пенсионеров еще не принято

Решение по варианту индексации пенсий работающих пенсионеров еще не принято - РИА Новости, 18.10.2021

Решение по варианту индексации пенсий работающих пенсионеров еще не принято

Окончательное решение по какому-либо варианту индексации пенсий работающих пенсионеров пока не принято, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:01

2021-10-18T15:01

2021-10-18T16:09

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

госдума рф

антон котяков

владимир путин

дмитрий песков

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Окончательное решение по какому-либо варианту индексации пенсий работающих пенсионеров пока не принято, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Говоря об индексации пенсии работающих пенсионеров, министр отметил, что сформированы различные варианты."Соответственно, окончательное решение по одному из вариантов ещё не принято", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по вопросу в кабмин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Он рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.

https://ria.ru/20210824/pensii-1747057740.html

https://ria.ru/20211012/pensii-1754120204.html

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, госдума рф, антон котяков, владимир путин, дмитрий песков, совет федерации рф