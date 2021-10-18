Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/indeksatsiya-1755044277.html
Решение по варианту индексации пенсий работающих пенсионеров еще не принято
Решение по варианту индексации пенсий работающих пенсионеров еще не принято - РИА Новости, 18.10.2021
Решение по варианту индексации пенсий работающих пенсионеров еще не принято
Окончательное решение по какому-либо варианту индексации пенсий работающих пенсионеров пока не принято, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:01
2021-10-18T16:09
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
госдума рф
антон котяков
владимир путин
дмитрий песков
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751328791_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1d2550834183c5c1a0d9b7f50df57f39.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Окончательное решение по какому-либо варианту индексации пенсий работающих пенсионеров пока не принято, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Говоря об индексации пенсии работающих пенсионеров, министр отметил, что сформированы различные варианты."Соответственно, окончательное решение по одному из вариантов ещё не принято", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по вопросу в кабмин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Он рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.
https://ria.ru/20210824/pensii-1747057740.html
https://ria.ru/20211012/pensii-1754120204.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751328791_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_5a49f246489b1b142ba08313c083618f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, госдума рф, антон котяков, владимир путин, дмитрий песков, совет федерации рф
15:01 18.10.2021 (обновлено: 16:09 18.10.2021)
 
Решение по варианту индексации пенсий работающих пенсионеров еще не принято

Минтруд заявил, что решения по варианту индексации пенсий работающих пенсионеров пока нет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтделение пенсионного фонда в Симферополе
Отделение пенсионного фонда в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Окончательное решение по какому-либо варианту индексации пенсий работающих пенсионеров пока не принято, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Говоря об индексации пенсии работающих пенсионеров, министр отметил, что сформированы различные варианты.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 16:44
Титов предложил реформировать пенсионную систему
"Соответственно, окончательное решение по одному из вариантов ещё не принято", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по вопросу в кабмин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Он рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 03:18
Экономист рассказала, как вырастут пенсии в 2022 году
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияГосдума РФАнтон КотяковВладимир ПутинДмитрий ПесковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
02:21На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
Лента новостейМолния