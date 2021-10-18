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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211018/gospodderzhka-1755071113.html
Объем господдержки АПК Ивановской области вырос на 76%
Объем господдержки АПК Ивановской области вырос на 76% - РИА Новости, 18.10.2021
Объем господдержки АПК Ивановской области вырос на 76%
Объем государственной поддержки сельского хозяйства в Ивановской области за последние четыре года вырос на 76%; до конца 2021 года ее объем составит 817,5... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:58
2021-10-18T17:22
ивановская область
родниковский район
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 18 окт – РИА Новости. Объем государственной поддержки сельского хозяйства в Ивановской области за последние четыре года вырос на 76%; до конца 2021 года ее объем составит 817,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В числе последних принятых решений – дополнительная господдержка фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на сумму более 17 миллионов рублей. В этом году также предусмотрен новый механизм поддержки – зерновой демпфер, который был принят этим летом правительством России. Претендовать на эту меру смогут порядка 20 сельхозтоваропроизводителей региона, на эти цели из федерального бюджета поступит 15,1 миллиона рублей", – сообщил собеседник агентства.Он добавил, что господдержка направлена на стимулирование роста инвестиций. Так, общая сумма вложений в отрасль за три с половиной года превысила семь миллиардов рублей. Только в 2021 году в Ивановской области планируется ввести пять новых животноводческих комплексов в Пучежском, Савинском, Гаврилово-Посадском и Родниковском районах. Молочный комплекс на племенном заводе "Ленинский путь" в Пучежском районе уже заработал.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил, что одним из первых решений в 2018 году стало решение о ежегодном росте объема региональной поддержки сельскохозяйственных производителей. "Мы выдерживаем этот график. Сейчас люди знают, мы стараемся помогать, независимо от размеров сельхозпредприятия, я подчеркиваю это. Всем должно быть место - и крупным хозяйствам, и средним, и фермерам", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.В пресс-службе добавили, что объем средств областного бюджета на поддержку АПК увеличился в 2,5 раза и составит в 2021 году 259 миллионов рублей.
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родниковский район, станислав воскресенский
16:58 18.10.2021 (обновлено: 17:22 18.10.2021)
 

Объем господдержки АПК Ивановской области вырос на 76%

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиСельскохозяйственные ангары в Ивановской области
Сельскохозяйственные ангары в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 18 окт – РИА Новости. Объем государственной поддержки сельского хозяйства в Ивановской области за последние четыре года вырос на 76%; до конца 2021 года ее объем составит 817,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В числе последних принятых решений – дополнительная господдержка фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на сумму более 17 миллионов рублей. В этом году также предусмотрен новый механизм поддержки – зерновой демпфер, который был принят этим летом правительством России. Претендовать на эту меру смогут порядка 20 сельхозтоваропроизводителей региона, на эти цели из федерального бюджета поступит 15,1 миллиона рублей", – сообщил собеседник агентства.
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В Ивановской области предприятия легпрома наращивают выпуск продукции
Он добавил, что господдержка направлена на стимулирование роста инвестиций. Так, общая сумма вложений в отрасль за три с половиной года превысила семь миллиардов рублей. Только в 2021 году в Ивановской области планируется ввести пять новых животноводческих комплексов в Пучежском, Савинском, Гаврилово-Посадском и Родниковском районах. Молочный комплекс на племенном заводе "Ленинский путь" в Пучежском районе уже заработал.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил, что одним из первых решений в 2018 году стало решение о ежегодном росте объема региональной поддержки сельскохозяйственных производителей. "Мы выдерживаем этот график. Сейчас люди знают, мы стараемся помогать, независимо от размеров сельхозпредприятия, я подчеркиваю это. Всем должно быть место - и крупным хозяйствам, и средним, и фермерам", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.
В пресс-службе добавили, что объем средств областного бюджета на поддержку АПК увеличился в 2,5 раза и составит в 2021 году 259 миллионов рублей.
 
Ивановская областьРодниковский районСтанислав Воскресенский
 
 
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