Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/gaz-1755018732.html
В Германии заявили о выполнении "Газпромом" обязательств по поставкам
В Германии заявили о выполнении "Газпромом" обязательств по поставкам - РИА Новости, 18.10.2021
В Германии заявили о выполнении "Газпромом" обязательств по поставкам
Газпром выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Германию, Берлин следит за развитием ситуации, заявил официальный представитель кабмина ФРГ... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:02
2021-10-18T13:18
германия
газпром
экономика
в мире
природный газ
европа
штеффен зайберт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Газпром выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Германию, Берлин следит за развитием ситуации, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."По нашей актуальной информации, все поставщики выполняют свои обязательства, в том числе и Газпром до настоящего момента, по нашей информации, выполняет обязательства. Разумеется, правительство внимательно наблюдает за ситуацией и ожидает, что так будет и в будущем", - заявил он на брифинге в понедельник.В свою очередь, представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград сообщила, что уровень заполненности газохранилищ в Германии с последней недели снизилась с 75% до примерно 70%, но безопасность энергоснабжения по-прежнему обеспечена."Уровень заполнения хранилищ находится на уровне около 70%, он слегка снизился... Мы исходим из того, что все поставщики будут выполнять обязательства и хранилища будут наполнятся. Мы также исходим из того, что безопасность поставок обеспечена", - заявила она.
https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html
https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, газпром, экономика, в мире, природный газ, европа, штеффен зайберт
13:02 18.10.2021 (обновлено: 13:18 18.10.2021)
 
В Германии заявили о выполнении "Газпромом" обязательств по поставкам

Представитель кабмина Германии Зайберт: "Газпром" выполняет обязательства по поставкам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Газпром выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Германию, Берлин следит за развитием ситуации, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"По нашей актуальной информации, все поставщики выполняют свои обязательства, в том числе и Газпром до настоящего момента, по нашей информации, выполняет обязательства. Разумеется, правительство внимательно наблюдает за ситуацией и ожидает, что так будет и в будущем", - заявил он на брифинге в понедельник.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 10:09
"Глупая игра": в Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа
В свою очередь, представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград сообщила, что уровень заполненности газохранилищ в Германии с последней недели снизилась с 75% до примерно 70%, но безопасность энергоснабжения по-прежнему обеспечена.
"Уровень заполнения хранилищ находится на уровне около 70%, он слегка снизился... Мы исходим из того, что все поставщики будут выполнять обязательства и хранилища будут наполнятся. Мы также исходим из того, что безопасность поставок обеспечена", - заявила она.
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 08:00
Российский газ будет не нужен Европе — если не станет "голубым"
 
ГерманияГазпромЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаШтеффен Зайберт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
02:21На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
Лента новостейМолния