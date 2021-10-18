https://ria.ru/20211018/gaz-1755018732.html

В Германии заявили о выполнении "Газпромом" обязательств по поставкам

В Германии заявили о выполнении "Газпромом" обязательств по поставкам - РИА Новости, 18.10.2021

В Германии заявили о выполнении "Газпромом" обязательств по поставкам

Газпром выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Германию, Берлин следит за развитием ситуации, заявил официальный представитель кабмина ФРГ... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:02

2021-10-18T13:02

2021-10-18T13:18

германия

газпром

экономика

в мире

природный газ

европа

штеффен зайберт

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Газпром выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Германию, Берлин следит за развитием ситуации, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."По нашей актуальной информации, все поставщики выполняют свои обязательства, в том числе и Газпром до настоящего момента, по нашей информации, выполняет обязательства. Разумеется, правительство внимательно наблюдает за ситуацией и ожидает, что так будет и в будущем", - заявил он на брифинге в понедельник.В свою очередь, представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград сообщила, что уровень заполненности газохранилищ в Германии с последней недели снизилась с 75% до примерно 70%, но безопасность энергоснабжения по-прежнему обеспечена."Уровень заполнения хранилищ находится на уровне около 70%, он слегка снизился... Мы исходим из того, что все поставщики будут выполнять обязательства и хранилища будут наполнятся. Мы также исходим из того, что безопасность поставок обеспечена", - заявила она.

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

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германия

европа

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германия, газпром, экономика, в мире, природный газ, европа, штеффен зайберт