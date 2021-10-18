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Цена на газ в Европе опустилась до 980 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе опустилась до 980 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 18.10.2021
Цена на газ в Европе опустилась до 980 долларов за тысячу кубов
Цена ближайших (ноябрьских) фьючерсов на газ в Европе в начале торгов понедельника снижается на 10,5% и находится на уровне чуть выше 1000 долларов за тысячу... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:15
2021-10-18T10:15
экономика
азия
европа
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Цена ближайших (ноябрьских) фьючерсов на газ в Европе в начале торгов понедельника снижается на 10,5% и находится на уровне чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров, а в моменте падала почти до 980 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1033,9 доллара за тысячу кубометров. В 9.32 мск цена падала до 983,5 доллара, а к 9.37 мск поднялась до 1005,7 доллара за тысячу кубометров, что на 10,5% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне почти 1065 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1123,3 доллара.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. При этом с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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экономика, азия, европа
10:15 18.10.2021
 
Цена на газ в Европе опустилась до 980 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе опустилась на 10,5% — до 980 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Цена ближайших (ноябрьских) фьючерсов на газ в Европе в начале торгов понедельника снижается на 10,5% и находится на уровне чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров, а в моменте падала почти до 980 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1033,9 доллара за тысячу кубометров. В 9.32 мск цена падала до 983,5 доллара, а к 9.37 мск поднялась до 1005,7 доллара за тысячу кубометров, что на 10,5% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.
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Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне почти 1065 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1123,3 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. При этом с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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