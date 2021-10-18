https://ria.ru/20211018/fukusima-1754977555.html

Южная Корея обеспокоена планами слить воду с Фукусимы, сообщили СМИ

Южная Корея обеспокоена планами слить воду с Фукусимы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2021

Южная Корея обеспокоена планами слить воду с Фукусимы, сообщили СМИ

Южная Корея обеспокоена планами Японии слить низкорадиоактивную воду с аварийной АЭС в Фукусиме в океан, сообщает в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:58

2021-10-18T09:58

2021-10-18T09:58

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магатэ

мид южной кореи

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Южная Корея обеспокоена планами Японии слить низкорадиоактивную воду с аварийной АЭС в Фукусиме в океан, сообщает в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на источник в южнокорейском МИД.Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Фукусиму в пятницу и заявил о невозможности отсрочки сброса низкорадиоактивной воды со станции в морские воды с 2023 года."Решение Японии было принято без достаточных консультаций с соседними странами", - приводит агентство Рёнхап слова источника в МИД. Южная Корея продолжит сотрудничать с международным сообществом и МАГАТЭ, чтобы следить за попытками Токио избавиться от радиоактивных отходов.По данным МИД Южной Кореи, МАГАТЭ обещало консультироваться с Сеулом и заинтересованными странами по вопросам влияния сброса отходов АЭС в океан на окружающую среду.Как сообщалось ранее, японские эксперты уверяют, что годовой уровень радиации в районе выброса отходов в океан составит от 0,052 до 0,62 микрозиверта и примерно 1,3 микрозиверта в атмосфере, когда как естественный фон составляет 2100 микрозивертов в год.

https://ria.ru/20210914/aes-1749938785.html

https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html

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южная корея

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в мире, токио, япония, южная корея, магатэ, мид южной кореи, фумио кисида