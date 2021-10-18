Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/fukusima-1754977555.html
Южная Корея обеспокоена планами слить воду с Фукусимы, сообщили СМИ
Южная Корея обеспокоена планами слить воду с Фукусимы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2021
Южная Корея обеспокоена планами слить воду с Фукусимы, сообщили СМИ
Южная Корея обеспокоена планами Японии слить низкорадиоактивную воду с аварийной АЭС в Фукусиме в океан, сообщает в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:58
2021-10-18T09:58
в мире
токио
япония
южная корея
магатэ
мид южной кореи
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728014422_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2b9fab2011795b9c9a36d7cda6846e61.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Южная Корея обеспокоена планами Японии слить низкорадиоактивную воду с аварийной АЭС в Фукусиме в океан, сообщает в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на источник в южнокорейском МИД.Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Фукусиму в пятницу и заявил о невозможности отсрочки сброса низкорадиоактивной воды со станции в морские воды с 2023 года."Решение Японии было принято без достаточных консультаций с соседними странами", - приводит агентство Рёнхап слова источника в МИД. Южная Корея продолжит сотрудничать с международным сообществом и МАГАТЭ, чтобы следить за попытками Токио избавиться от радиоактивных отходов.По данным МИД Южной Кореи, МАГАТЭ обещало консультироваться с Сеулом и заинтересованными странами по вопросам влияния сброса отходов АЭС в океан на окружающую среду.Как сообщалось ранее, японские эксперты уверяют, что годовой уровень радиации в районе выброса отходов в океан составит от 0,052 до 0,62 микрозиверта и примерно 1,3 микрозиверта в атмосфере, когда как естественный фон составляет 2100 микрозивертов в год.
https://ria.ru/20210914/aes-1749938785.html
https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html
токио
япония
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728014422_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9565a61f0bc4bf4fc7e138d13ab7b75d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, токио, япония, южная корея, магатэ, мид южной кореи, фумио кисида
09:58 18.10.2021
 
Южная Корея обеспокоена планами слить воду с Фукусимы, сообщили СМИ

Рёнхап: Южная Корея обеспокоена планами Японии слить воду с Фукусимы в океан

© REUTERS / KYODOВид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / KYODO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Южная Корея обеспокоена планами Японии слить низкорадиоактивную воду с аварийной АЭС в Фукусиме в океан, сообщает в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на источник в южнокорейском МИД.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Фукусиму в пятницу и заявил о невозможности отсрочки сброса низкорадиоактивной воды со станции в морские воды с 2023 года.
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 04:26
В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
"Решение Японии было принято без достаточных консультаций с соседними странами", - приводит агентство Рёнхап слова источника в МИД. Южная Корея продолжит сотрудничать с международным сообществом и МАГАТЭ, чтобы следить за попытками Токио избавиться от радиоактивных отходов.
По данным МИД Южной Кореи, МАГАТЭ обещало консультироваться с Сеулом и заинтересованными странами по вопросам влияния сброса отходов АЭС в океан на окружающую среду.
Как сообщалось ранее, японские эксперты уверяют, что годовой уровень радиации в районе выброса отходов в океан составит от 0,052 до 0,62 микрозиверта и примерно 1,3 микрозиверта в атмосфере, когда как естественный фон составляет 2100 микрозивертов в год.
Протест против сброса воды с АЭС Фукусима-1 в океан в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 08:00
Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику
 
В миреТокиоЯпонияЮжная КореяМАГАТЭМИД Южной КореиФумио Кисида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
02:21На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
Лента новостейМолния