https://ria.ru/20211018/dodon-1755008990.html
Додон возглавит Молдавско-российский союз деловых людей
Додон возглавит Молдавско-российский союз деловых людей - РИА Новости, 18.10.2021
Додон возглавит Молдавско-российский союз деловых людей
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил на брифинге, что возглавит новую организацию - Молдавско-российский союз деловых людей, чтобы... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:21
2021-10-18T12:21
2021-10-18T12:40
в мире
молдавия
деловая россия
игорь додон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740910077_0:7:3092:1746_1920x0_80_0_0_8da1fe359cac4c594312e27c43cf2277.jpg
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил на брифинге, что возглавит новую организацию - Молдавско-российский союз деловых людей, чтобы продвигать развитие экономических отношений между странами."Я предлагаю рационализировать молдавско-российские отношения, Я принял предложение возглавить новую организацию — Молдавско-российский союз деловых людей. Сооснователем со стороны России является "Деловая Россия", - заявил Додон.Он также заявил, что откажется от мандата депутата парламента, поскольку не собирается прятаться за неприкосновенностью."Я принял решение отказаться от мандата депутата парламента Молдавии, я смогу принести больше пользы в других областях. Я, как лидер оппозиции, принесу больше пользы на местах, встречаясь с народом, также я не прячусь за депутатской неприкосновенностью", - добавил Додон.По его словам, его коллеги-социалисты будут заниматься законодательной деятельностью, а он сможет в это время активно работать с населением без привязки к парламентской повестке."В свете атаки власти на независимость прокуратуры хочу показать, что я не боюсь преследования, если руководство страны планирует сфабриковать против меня политические дела, я объявлю им прямую политическую борьбу как рядовой гражданин", - заявил Додон, объясняя, почему решил отказаться от депутатского иммунитета.Он добавил, что соответствующее заявление будет передано в ближайшие дни в секретариат парламента.
https://ria.ru/20211015/moldaviya-1754784445.html
https://ria.ru/20211012/moldaviya-1754123196.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740910077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8ecdca6bfea32c77918da596276ef2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, деловая россия, игорь додон, россия
12:21 18.10.2021 (обновлено: 12:40 18.10.2021)
Додон возглавит Молдавско-российский союз деловых людей
Экс-президент Додон возглавит Молдавско-российский союз деловых людей
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости.
Экс-президент Молдавии
, глава Соцпартии Игорь Додон
заявил на брифинге, что возглавит новую организацию - Молдавско-российский союз деловых людей, чтобы продвигать развитие экономических отношений между странами.
"Я предлагаю рационализировать молдавско-российские отношения, Я принял предложение возглавить новую организацию — Молдавско-российский союз деловых людей. Сооснователем со стороны России
является "Деловая Россия
", - заявил Додон.
Он также заявил, что откажется от мандата депутата парламента, поскольку не собирается прятаться за неприкосновенностью.
"Я принял решение отказаться от мандата депутата парламента Молдавии, я смогу принести больше пользы в других областях. Я, как лидер оппозиции, принесу больше пользы на местах, встречаясь с народом, также я не прячусь за депутатской неприкосновенностью", - добавил Додон.
По его словам, его коллеги-социалисты будут заниматься законодательной деятельностью, а он сможет в это время активно работать с населением без привязки к парламентской повестке.
"В свете атаки власти на независимость прокуратуры хочу показать, что я не боюсь преследования, если руководство страны планирует сфабриковать против меня политические дела, я объявлю им прямую политическую борьбу как рядовой гражданин", - заявил Додон, объясняя, почему решил отказаться от депутатского иммунитета.
Он добавил, что соответствующее заявление будет передано в ближайшие дни в секретариат парламента.