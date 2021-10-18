https://ria.ru/20211018/dodon-1755008990.html

Додон возглавит Молдавско-российский союз деловых людей

Додон возглавит Молдавско-российский союз деловых людей - РИА Новости, 18.10.2021

Додон возглавит Молдавско-российский союз деловых людей

Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил на брифинге, что возглавит новую организацию - Молдавско-российский союз деловых людей, чтобы... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:21

2021-10-18T12:21

2021-10-18T12:40

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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил на брифинге, что возглавит новую организацию - Молдавско-российский союз деловых людей, чтобы продвигать развитие экономических отношений между странами."Я предлагаю рационализировать молдавско-российские отношения, Я принял предложение возглавить новую организацию — Молдавско-российский союз деловых людей. Сооснователем со стороны России является "Деловая Россия", - заявил Додон.Он также заявил, что откажется от мандата депутата парламента, поскольку не собирается прятаться за неприкосновенностью."Я принял решение отказаться от мандата депутата парламента Молдавии, я смогу принести больше пользы в других областях. Я, как лидер оппозиции, принесу больше пользы на местах, встречаясь с народом, также я не прячусь за депутатской неприкосновенностью", - добавил Додон.По его словам, его коллеги-социалисты будут заниматься законодательной деятельностью, а он сможет в это время активно работать с населением без привязки к парламентской повестке."В свете атаки власти на независимость прокуратуры хочу показать, что я не боюсь преследования, если руководство страны планирует сфабриковать против меня политические дела, я объявлю им прямую политическую борьбу как рядовой гражданин", - заявил Додон, объясняя, почему решил отказаться от депутатского иммунитета.Он добавил, что соответствующее заявление будет передано в ближайшие дни в секретариат парламента.

https://ria.ru/20211015/moldaviya-1754784445.html

https://ria.ru/20211012/moldaviya-1754123196.html

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в мире, молдавия, деловая россия, игорь додон, россия