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В НАТО заявили, что открыты к диалогу с Россией
В НАТО заявили, что открыты к диалогу с Россией - РИА Новости, 18.10.2021
В НАТО заявили, что открыты к диалогу с Россией
НАТО на фоне решения России по миссиям заявляет о своей открытости к диалогу, в том числе через Совет Россия-НАТО, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T21:38
2021-10-18T21:38
бельгия
москва
владимир путин
нато
сергей лавров
совет россия-нато
оана лунгеску
россия
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО на фоне решения России по миссиям заявляет о своей открытости к диалогу, в том числе через Совет Россия-НАТО, сообщила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России. В то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО", - сказала собеседница агентства.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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бельгия
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бельгия, москва, владимир путин, нато, сергей лавров, совет россия-нато, оана лунгеску, россия
21:38 18.10.2021
 
В НАТО заявили, что открыты к диалогу с Россией

Представитель НАТО Лунгеску: альянс открыт к диалогу с Россией после закрытия миссий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО на фоне решения России по миссиям заявляет о своей открытости к диалогу, в том числе через Совет Россия-НАТО, сообщила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
"Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России. В то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО", - сказала собеседница агентства.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 18:04
НАТО вынудила Россию остановить работу миссии альянса, заявил эксперт
 
БельгияМоскваВладимир ПутинНАТОСергей ЛавровСовет Россия-НАТООана ЛунгескуРоссия
 
 
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