https://ria.ru/20211018/deti-invalidy-1755066932.html

В Госдуме поддержали проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями

В Госдуме поддержали проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями - РИА Новости, 18.10.2021

В Госдуме поддержали проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в понедельник поддержал законопроект, соисполнителем которого он является, о... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:38

2021-10-18T16:38

2021-10-18T16:38

общество

дети

сергей неверов

андрей турчак

единая россия

госдума рф

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в понедельник поддержал законопроект, соисполнителем которого он является, о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями.Бесплатное пребывание в стационаре с родителями в настоящее время предусмотрено только для детей до четырех лет.Законопроектом предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний, говорится в пояснительной записке к документу. Соответствующее изменение предлагается внести в закон об основах охраны здоровья граждан, наделив одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка-инвалида правом на совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.Также в данном законе предлагается закрепить корреспондирующее изменение с тем, чтобы при оказании медицинской помощи оплата из личных средств граждан на создание рассматриваемых условий не взималась."Как правило, дети-инвалиды нуждаются в помещении в стационары региональных или федеральных медицинских центров, оказывающих сложные виды медицинской помощи, для прохождения курсового лечения с определенной периодичностью. При этом, например, дети с тяжелыми формами ДЦП требуют постоянной помощи и сопровождения родителем при нахождении на стационарном лечении независимо от возраста. Дети с инсулинозависимым сахарным диабетом не могут колоть себе самостоятельно инсулин в младшем возрасте и после четырех лет. Дети с муковисцидозом тоже не могут вовремя производить нужные манипуляции и принимать самостоятельно препараты", - считают авторы инициативы.Помимо этого, по их мнению, далеко не все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут позволить себе нахождение в стационаре на платных условиях или, тем более, нахождение за свой счет в крупном городе вне медицинской организации, что предполагает аренду жилья, оплату питания в кафе и ресторанах.Предполагается, что в случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.Документ разработали первый заместитель председателя Совфеда секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совфеда по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от ЕР.

https://ria.ru/20210722/kuznetsova-1742386227.html

https://ria.ru/20211014/ural-1754512414.html

https://ria.ru/20210922/posobie-1751205907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, сергей неверов, андрей турчак, единая россия, госдума рф, ирина рукавишникова