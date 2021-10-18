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В Госдуме поддержали проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями
В Госдуме поддержали проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями - РИА Новости, 18.10.2021
В Госдуме поддержали проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в понедельник поддержал законопроект, соисполнителем которого он является, о... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:38
2021-10-18T16:38
общество
дети
сергей неверов
андрей турчак
единая россия
госдума рф
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в понедельник поддержал законопроект, соисполнителем которого он является, о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями.Бесплатное пребывание в стационаре с родителями в настоящее время предусмотрено только для детей до четырех лет.Законопроектом предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний, говорится в пояснительной записке к документу. Соответствующее изменение предлагается внести в закон об основах охраны здоровья граждан, наделив одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка-инвалида правом на совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.Также в данном законе предлагается закрепить корреспондирующее изменение с тем, чтобы при оказании медицинской помощи оплата из личных средств граждан на создание рассматриваемых условий не взималась."Как правило, дети-инвалиды нуждаются в помещении в стационары региональных или федеральных медицинских центров, оказывающих сложные виды медицинской помощи, для прохождения курсового лечения с определенной периодичностью. При этом, например, дети с тяжелыми формами ДЦП требуют постоянной помощи и сопровождения родителем при нахождении на стационарном лечении независимо от возраста. Дети с инсулинозависимым сахарным диабетом не могут колоть себе самостоятельно инсулин в младшем возрасте и после четырех лет. Дети с муковисцидозом тоже не могут вовремя производить нужные манипуляции и принимать самостоятельно препараты", - считают авторы инициативы.Помимо этого, по их мнению, далеко не все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут позволить себе нахождение в стационаре на платных условиях или, тем более, нахождение за свой счет в крупном городе вне медицинской организации, что предполагает аренду жилья, оплату питания в кафе и ресторанах.Предполагается, что в случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.Документ разработали первый заместитель председателя Совфеда секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совфеда по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от ЕР.
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общество, дети, сергей неверов, андрей турчак, единая россия, госдума рф, ирина рукавишникова
16:38 18.10.2021
 
В Госдуме поддержали проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями

Профильный комитет Госдумы одобрил бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями

© РИА Новости / Егор ЕремовРебенок-инвалид с мамой
Ребенок-инвалид с мамой - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в понедельник поддержал законопроект, соисполнителем которого он является, о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями.
Бесплатное пребывание в стационаре с родителями в настоящее время предусмотрено только для детей до четырех лет.
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Законопроектом предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний, говорится в пояснительной записке к документу. Соответствующее изменение предлагается внести в закон об основах охраны здоровья граждан, наделив одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка-инвалида правом на совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.
Также в данном законе предлагается закрепить корреспондирующее изменение с тем, чтобы при оказании медицинской помощи оплата из личных средств граждан на создание рассматриваемых условий не взималась.
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"Как правило, дети-инвалиды нуждаются в помещении в стационары региональных или федеральных медицинских центров, оказывающих сложные виды медицинской помощи, для прохождения курсового лечения с определенной периодичностью. При этом, например, дети с тяжелыми формами ДЦП требуют постоянной помощи и сопровождения родителем при нахождении на стационарном лечении независимо от возраста. Дети с инсулинозависимым сахарным диабетом не могут колоть себе самостоятельно инсулин в младшем возрасте и после четырех лет. Дети с муковисцидозом тоже не могут вовремя производить нужные манипуляции и принимать самостоятельно препараты", - считают авторы инициативы.
Помимо этого, по их мнению, далеко не все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут позволить себе нахождение в стационаре на платных условиях или, тем более, нахождение за свой счет в крупном городе вне медицинской организации, что предполагает аренду жилья, оплату питания в кафе и ресторанах.
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Предполагается, что в случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.
Документ разработали первый заместитель председателя Совфеда секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совфеда по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от ЕР.
 
ОбществоДетиСергей НеверовАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФИрина Рукавишникова
 
 
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