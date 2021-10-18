Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/beret-1755087406.html
"Краповые береты" объяснили, почему родственника Кадырова сняли с испытаний
"Краповые береты" объяснили снятие родственника Кадырова с испытаний - РИА Новости, 18.10.2021
"Краповые береты" объяснили, почему родственника Кадырова сняли с испытаний
Создатель спецназа "Витязь" и Герой России Сергей Лысюк в беседе с News.ru объяснил, почему родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керима сняли с... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:15
2021-10-18T19:35
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754988307_0:106:1962:1210_1920x0_80_0_0_98d7584f296705a1d53b01ef4ec90bf0.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Создатель спецназа "Витязь" и Герой России Сергей Лысюк в беседе с News.ru объяснил, почему родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керима сняли с испытания на получение крапового берета.По его словам, мужчина "сошел на марш-броске". При этом никакого конфликта во время сдачи нормативов между инструкторами и представителями Чечни не возникало, отметил он.Военный уточнил, что на кадрах, опубликованных в Сети, никто не стрелял: таким образом инструкторы разряжали оружие участников испытаний, сошедших с маршрута.Ранее в социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что во время сдачи нормативов для получения краповых беретов "случилась драка". По сообщениям в СМИ, конфликт произошел из-за того, что испытания "проходили нечестно": кандидатов из Чечни при прохождении маршрута подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения.
https://ria.ru/20211018/rosgvardiya-1754971960.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754988307_2:0:1962:1470_1920x0_80_0_0_f4908bb158745e797b62e7c2110d7808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
18:15 18.10.2021 (обновлено: 19:35 18.10.2021)
 
"Краповые береты" объяснили снятие родственника Кадырова с испытаний

Сергей Лысюк: родственник Кадырова сошел с испытаний на краповый берет на марш-броске

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВручение краповых беретов
Вручение краповых беретов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Создатель спецназа "Витязь" и Герой России Сергей Лысюк в беседе с News.ru объяснил, почему родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керима сняли с испытания на получение крапового берета.
По его словам, мужчина "сошел на марш-броске". При этом никакого конфликта во время сдачи нормативов между инструкторами и представителями Чечни не возникало, отметил он.

"Драки не было, все испытания прошли как положено. Никто никогда никого не подвозит. Кто там даст подвезти? Испытания принимают те, кто сам сдавал на берет, они никому на халяву получить берет не дадут. Это дело чести", — подчеркнул Лысюк.

Военный уточнил, что на кадрах, опубликованных в Сети, никто не стрелял: таким образом инструкторы разряжали оружие участников испытаний, сошедших с маршрута.
Ранее в социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что во время сдачи нормативов для получения краповых беретов "случилась драка". По сообщениям в СМИ, конфликт произошел из-за того, что испытания "проходили нечестно": кандидатов из Чечни при прохождении маршрута подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения.
Вручение крапового берета - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 09:09
Советы "краповых беретов" разберутся в причинах драки во время испытаний
 
ОбществоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
02:21На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
02:17Специалист предупредила о новшествах по налогу на доход по вкладам
Лента новостейМолния