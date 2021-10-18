https://ria.ru/20211018/beret-1755087406.html

"Краповые береты" объяснили, почему родственника Кадырова сняли с испытаний

"Краповые береты" объяснили снятие родственника Кадырова с испытаний - РИА Новости, 18.10.2021

"Краповые береты" объяснили, почему родственника Кадырова сняли с испытаний

Создатель спецназа "Витязь" и Герой России Сергей Лысюк в беседе с News.ru объяснил, почему родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керима сняли с... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:15

2021-10-18T18:15

2021-10-18T19:35

общество

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Создатель спецназа "Витязь" и Герой России Сергей Лысюк в беседе с News.ru объяснил, почему родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керима сняли с испытания на получение крапового берета.По его словам, мужчина "сошел на марш-броске". При этом никакого конфликта во время сдачи нормативов между инструкторами и представителями Чечни не возникало, отметил он.Военный уточнил, что на кадрах, опубликованных в Сети, никто не стрелял: таким образом инструкторы разряжали оружие участников испытаний, сошедших с маршрута.Ранее в социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что во время сдачи нормативов для получения краповых беретов "случилась драка". По сообщениям в СМИ, конфликт произошел из-за того, что испытания "проходили нечестно": кандидатов из Чечни при прохождении маршрута подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения.

https://ria.ru/20211018/rosgvardiya-1754971960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)