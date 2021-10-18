https://ria.ru/20211018/beret-1755087406.html
"Краповые береты" объяснили, почему родственника Кадырова сняли с испытаний
"Краповые береты" объяснили снятие родственника Кадырова с испытаний - РИА Новости, 18.10.2021
"Краповые береты" объяснили, почему родственника Кадырова сняли с испытаний
Создатель спецназа "Витязь" и Герой России Сергей Лысюк в беседе с News.ru объяснил, почему родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керима сняли с... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:15
2021-10-18T18:15
2021-10-18T19:35
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754988307_0:106:1962:1210_1920x0_80_0_0_98d7584f296705a1d53b01ef4ec90bf0.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Создатель спецназа "Витязь" и Герой России Сергей Лысюк в беседе с News.ru объяснил, почему родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керима сняли с испытания на получение крапового берета.По его словам, мужчина "сошел на марш-броске". При этом никакого конфликта во время сдачи нормативов между инструкторами и представителями Чечни не возникало, отметил он.Военный уточнил, что на кадрах, опубликованных в Сети, никто не стрелял: таким образом инструкторы разряжали оружие участников испытаний, сошедших с маршрута.Ранее в социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что во время сдачи нормативов для получения краповых беретов "случилась драка". По сообщениям в СМИ, конфликт произошел из-за того, что испытания "проходили нечестно": кандидатов из Чечни при прохождении маршрута подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения.
https://ria.ru/20211018/rosgvardiya-1754971960.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754988307_2:0:1962:1470_1920x0_80_0_0_f4908bb158745e797b62e7c2110d7808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
18:15 18.10.2021 (обновлено: 19:35 18.10.2021)
"Краповые береты" объяснили снятие родственника Кадырова с испытаний
Сергей Лысюк: родственник Кадырова сошел с испытаний на краповый берет на марш-броске