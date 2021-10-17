Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754948016.html
Зеленский впервые прокомментировал расследование об офшорах
Зеленский впервые прокомментировал расследование об офшорах - РИА Новости, 17.10.2021
Зеленский впервые прокомментировал расследование об офшорах
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "досье Пандоры" в эфире телеканала ICTV. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T20:46
2021-10-17T22:06
в мире
украина
владимир зеленский
приватбанк
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752354573_0:90:1043:677_1920x0_80_0_0_182149b11b340f00fa5f274d7581b238.jpg
КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "досье Пандоры" в эфире телеканала ICTV."Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра. — Прим. ред.) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет", — заявил он.Он привел в пример обвинения со стороны своего предшественника в том, что компания "Квартала 95" получала деньги от олигарха Игоря Коломойского."Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко… Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино", — сказал он.При этом украинский лидер не стал отрицать, что у него были офшоры. Он пояснил, что во времена правления Януковича "все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ". По его словам, "все каналы имели компании за границей"."Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", — подчеркнул он.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский.
https://ria.ru/20211004/ofshory-1752993227.html
https://ria.ru/20211006/krakh-1753351864.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752354573_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_575dff2bdc16c0fb77bcdeeb29341980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, приватбанк, петр порошенко
20:46 17.10.2021 (обновлено: 22:06 17.10.2021)
 
Зеленский впервые прокомментировал расследование об офшорах

Зеленский подтвердил, что у него были офшорные компании

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "досье Пандоры" в эфире телеканала ICTV.
"Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра. — Прим. ред.) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет", — заявил он.
Он привел в пример обвинения со стороны своего предшественника в том, что компания "Квартала 95" получала деньги от олигарха Игоря Коломойского.
"Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко… Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино", — сказал он.
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 13:57
Спикер Рады прокомментировал данные об офшорах Зеленского
При этом украинский лидер не стал отрицать, что у него были офшоры. Он пояснил, что во времена правления Януковича "все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ". По его словам, "все каналы имели компании за границей".
"Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", — подчеркнул он.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 15:48
Украине предрекли крах из-за скелетов в шкафу Зеленского
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПриватБанкПетр Порошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В баре в Уссурийске неизвестные в масках устроили массовую драку
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
Лента новостейМолния