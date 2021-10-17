https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754948016.html

Зеленский впервые прокомментировал расследование об офшорах

Зеленский впервые прокомментировал расследование об офшорах - РИА Новости, 17.10.2021

Зеленский впервые прокомментировал расследование об офшорах

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "досье Пандоры" в эфире телеканала ICTV. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T20:46

2021-10-17T20:46

2021-10-17T22:06

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КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "досье Пандоры" в эфире телеканала ICTV."Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра. — Прим. ред.) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет", — заявил он.Он привел в пример обвинения со стороны своего предшественника в том, что компания "Квартала 95" получала деньги от олигарха Игоря Коломойского."Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко… Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино", — сказал он.При этом украинский лидер не стал отрицать, что у него были офшоры. Он пояснил, что во времена правления Януковича "все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ". По его словам, "все каналы имели компании за границей"."Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", — подчеркнул он.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский.

https://ria.ru/20211004/ofshory-1752993227.html

https://ria.ru/20211006/krakh-1753351864.html

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в мире, украина, владимир зеленский, приватбанк, петр порошенко