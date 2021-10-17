https://ria.ru/20211017/ukraina-1754926050.html

Украина видит только два условия для "возвращения" Донбасса

На Украине назвали два условия для силового "возвращения" Донбасса - РИА Новости, 18.10.2021

Украина видит только два условия для "возвращения" Донбасса

Украина при президенте Зеленском не может рассчитывать на воплощение в жизнь военного сценария по "возвращению" Донбасса и Крыма, на котором ранее настаивал... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-17T14:40

2021-10-17T14:40

2021-10-18T01:19

в мире

грузия

южная осетия

арсен аваков

владимир фесенко

ситуация на украине

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина при президенте Зеленском не может рассчитывать на воплощение в жизнь военного сценария по "возвращению" Донбасса и Крыма, на котором ранее настаивал бывший глава МВД страны Арсен Аваков. Об этом военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов написал в статье для портала "Главред".По его мнению, призывы Авакова весьма запоздалые, так как разработкой этих сценариев надо было заняться сразу после подписания "позорных капитулянтских" Минских соглашений. При этом полковник отметил, что силовой вариант решения конфликта надо было бы применить при двух условиях: полной уверенности в способности "вернуть" территории с минимальными потерями и исчерпании каких-либо дипломатических способов.При этом Жданов выразил мнение, что на Украине "масса политиков, но нет государственных деятелей", которые были бы способны отстаивать суверенитет страны, а высказывания в адрес России со стороны президента Зеленского и его предшественника Порошенко — всего лишь популизм. Кроме того, страны Запада заинтересованы в нерешенности этих споров — таким образом у них всегда есть "козырь в рукаве" в спорах с Россией. Исходя из этого, заявление экс-министра МВД Авакова о том, что Киев обязан иметь наработанный военный сценарий возвращения "оккупированных" территорий, не имеет никакого смысла, подытожил эксперт.Ранее украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что Киеву необходим "холодный мир" с Россией. По его словам, для этого нужно снизить напряженность в отношениях с Москвой, перед этим заморозив конфликт в Донбассе. В качестве примера он привел отношения России и Грузии после вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году: несмотря на обострение ситуации, страны впоследствии смогли восстановить экономические связи.

https://ria.ru/20211017/peskov-1754922044.html

грузия

южная осетия

россия

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в мире, грузия, южная осетия, арсен аваков, владимир фесенко, ситуация на украине, россия