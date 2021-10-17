Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/ukraina-1754926050.html
Украина видит только два условия для "возвращения" Донбасса
На Украине назвали два условия для силового "возвращения" Донбасса - РИА Новости, 18.10.2021
Украина видит только два условия для "возвращения" Донбасса
Украина при президенте Зеленском не может рассчитывать на воплощение в жизнь военного сценария по "возвращению" Донбасса и Крыма, на котором ранее настаивал... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-17T14:40
2021-10-18T01:19
в мире
грузия
южная осетия
арсен аваков
владимир фесенко
ситуация на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_11abf63ac43958e2140693fc46251454.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина при президенте Зеленском не может рассчитывать на воплощение в жизнь военного сценария по "возвращению" Донбасса и Крыма, на котором ранее настаивал бывший глава МВД страны Арсен Аваков. Об этом военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов написал в статье для портала "Главред".По его мнению, призывы Авакова весьма запоздалые, так как разработкой этих сценариев надо было заняться сразу после подписания "позорных капитулянтских" Минских соглашений. При этом полковник отметил, что силовой вариант решения конфликта надо было бы применить при двух условиях: полной уверенности в способности "вернуть" территории с минимальными потерями и исчерпании каких-либо дипломатических способов.При этом Жданов выразил мнение, что на Украине "масса политиков, но нет государственных деятелей", которые были бы способны отстаивать суверенитет страны, а высказывания в адрес России со стороны президента Зеленского и его предшественника Порошенко — всего лишь популизм. Кроме того, страны Запада заинтересованы в нерешенности этих споров — таким образом у них всегда есть "козырь в рукаве" в спорах с Россией. Исходя из этого, заявление экс-министра МВД Авакова о том, что Киев обязан иметь наработанный военный сценарий возвращения "оккупированных" территорий, не имеет никакого смысла, подытожил эксперт.Ранее украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что Киеву необходим "холодный мир" с Россией. По его словам, для этого нужно снизить напряженность в отношениях с Москвой, перед этим заморозив конфликт в Донбассе. В качестве примера он привел отношения России и Грузии после вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году: несмотря на обострение ситуации, страны впоследствии смогли восстановить экономические связи.
https://ria.ru/20211017/peskov-1754922044.html
грузия
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_67d2c7583bf4f3cd8433be9aae0af26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, южная осетия, арсен аваков, владимир фесенко, ситуация на украине, россия
14:40 17.10.2021 (обновлено: 01:19 18.10.2021)
 
На Украине назвали два условия для силового "возвращения" Донбасса

Полковник Жданов назвал два условия, при которых Украина должна вернуть Донбасс силой

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина при президенте Зеленском не может рассчитывать на воплощение в жизнь военного сценария по "возвращению" Донбасса и Крыма, на котором ранее настаивал бывший глава МВД страны Арсен Аваков. Об этом военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов написал в статье для портала "Главред".
По его мнению, призывы Авакова весьма запоздалые, так как разработкой этих сценариев надо было заняться сразу после подписания "позорных капитулянтских" Минских соглашений. При этом полковник отметил, что силовой вариант решения конфликта надо было бы применить при двух условиях: полной уверенности в способности "вернуть" территории с минимальными потерями и исчерпании каких-либо дипломатических способов.
При этом Жданов выразил мнение, что на Украине "масса политиков, но нет государственных деятелей", которые были бы способны отстаивать суверенитет страны, а высказывания в адрес России со стороны президента Зеленского и его предшественника Порошенко — всего лишь популизм. Кроме того, страны Запада заинтересованы в нерешенности этих споров — таким образом у них всегда есть "козырь в рукаве" в спорах с Россией. Исходя из этого, заявление экс-министра МВД Авакова о том, что Киев обязан иметь наработанный военный сценарий возвращения "оккупированных" территорий, не имеет никакого смысла, подытожил эксперт.
Ранее украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что Киеву необходим "холодный мир" с Россией. По его словам, для этого нужно снизить напряженность в отношениях с Москвой, перед этим заморозив конфликт в Донбассе. В качестве примера он привел отношения России и Грузии после вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году: несмотря на обострение ситуации, страны впоследствии смогли восстановить экономические связи.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
Вчера, 13:35
Песков заявил, что Путину сложно говорить с Зеленским
 
В миреГрузияЮжная ОсетияАрсен АваковВладимир ФесенкоСитуация на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В баре в Уссурийске неизвестные в масках устроили массовую драку
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
Лента новостейМолния