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Умер бывший сенатор от Астраханской области Горбунов

Умер бывший сенатор от Астраханской области Горбунов - РИА Новости, 17.10.2021

Умер бывший сенатор от Астраханской области Горбунов

Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов скончался в воскресенье на 76-м году жизни, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T14:40

2021-10-17T14:40

2021-10-17T14:46

общество

астраханская область

совет федерации рф

геннадий горбунов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов скончался в воскресенье на 76-м году жизни, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона.Горбунов родился в 1946 году в селе Рассвет Астраханской области. В 1980 году окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Работал учителем в школе, механиком, инженером, председателем колхоза. В 1993—1994 годах был советником главы администрации Астраханской области по экономическим вопросам. С 1994 года по 1999 год — руководил налоговой службой по области. С июня 2000 года по декабрь 2001 года занимал должность главы управления министерства РФ по налогам и сборам по Москве. В 2001-2016 годах занимал пост председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ.

астраханская область

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2021

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общество, астраханская область, совет федерации рф, геннадий горбунов