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Умер бывший сенатор от Астраханской области Горбунов
Умер бывший сенатор от Астраханской области Горбунов - РИА Новости, 17.10.2021
Умер бывший сенатор от Астраханской области Горбунов
Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов скончался в воскресенье на 76-м году жизни, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T14:40
2021-10-17T14:46
общество
астраханская область
совет федерации рф
геннадий горбунов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов скончался в воскресенье на 76-м году жизни, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона.Горбунов родился в 1946 году в селе Рассвет Астраханской области. В 1980 году окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Работал учителем в школе, механиком, инженером, председателем колхоза. В 1993—1994 годах был советником главы администрации Астраханской области по экономическим вопросам. С 1994 года по 1999 год — руководил налоговой службой по области. С июня 2000 года по декабрь 2001 года занимал должность главы управления министерства РФ по налогам и сборам по Москве. В 2001-2016 годах занимал пост председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ.
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общество, астраханская область, совет федерации рф, геннадий горбунов
14:40 17.10.2021 (обновлено: 14:46 17.10.2021)
 
Умер бывший сенатор от Астраханской области Горбунов

Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов умер на 76-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГеннадий Горбунов
Геннадий Горбунов - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов скончался в воскресенье на 76-м году жизни, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона.
"На 76-м году ушел из жизни наш земляк, российский государственный деятель Геннадий Александрович Горбунов... Правительство Астраханской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Александровича", - говорится в сообщении.
Горбунов родился в 1946 году в селе Рассвет Астраханской области. В 1980 году окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Работал учителем в школе, механиком, инженером, председателем колхоза. В 1993—1994 годах был советником главы администрации Астраханской области по экономическим вопросам. С 1994 года по 1999 год — руководил налоговой службой по области. С июня 2000 года по декабрь 2001 года занимал должность главы управления министерства РФ по налогам и сборам по Москве. В 2001-2016 годах занимал пост председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ.
 
ОбществоАстраханская областьСовет Федерации РФГеннадий Горбунов
 
 
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