Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил полет киноэкипажа в космос на твердую пятерку
"Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно, как мы говорим. Все отлично, на твердую пятерку", - сказал Рогозин в эфире "Первого канала".
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.
Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.
Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.
Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".
Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".
Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.
Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.
После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.
После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.
На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки
На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки
Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.
Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.
Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.
Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.
Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.
Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".
Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.
После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.
На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки
Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.
Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.