https://ria.ru/20211017/roskosmos-1754905459.html

Рогозин оценил полет киноэкипажа в космос

Рогозин оценил полет киноэкипажа в космос - РИА Новости, 17.10.2021

Рогозин оценил полет киноэкипажа в космос

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил на твердую пятерку организацию и полет "киноэкипажа" в космос. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T08:44

2021-10-17T08:44

2021-10-17T11:16

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил на твердую пятерку организацию и полет "киноэкипажа" в космос.Ранее служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", приземлившийся в казахстанской степи.Он также рассказал, что командир экипажа Новицкий, заказавший себе к месту посадки березовый сок, уже его выпил. А жена космонавта в эфире сообщила, что подготовила для мужа белорусский хлеб и сало.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос