https://ria.ru/20211017/robot-1754905972.html

В России появятся рестораны будущего

Российские рестораны возьмут на работу роботов - РИА Новости, 17.10.2021

В России появятся рестораны будущего

Рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T09:07

2021-10-17T09:07

2021-10-17T12:01

общество

технологии

санкт-петербург

пермь

москва

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754911990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac64ffdabcc05623c7a40b452313d11e.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан, сообщили РИА Новости в компании "Промобот"."Российская компания "Промобот", производитель сервисных роботов, представила первого робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах. Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями", - говорится в сообщении.Помимо основного набора устройств, робота оснастили сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта. Также он был интегрирован с сервисом "Гоcуслуг". Именно благодаря этому появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа."Роботы с данным функционалом в ближайшее время появятся в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми", - уточняется в сообщении. Так, в столице такими сотрудниками обзаведутся в ресторане итальянской кухни The Toy, в Петербурге - сеть "Гуси", а в Перми - ресторан Amber.Помимо ресторанов, такие роботы появятся в аэропортах и учебных заведениях, указали в компании.С ростом заболеваемости COVID-19 и регулярно обновляемым рекордом по смертности регионы вводят ограничения. Одно из основных - QR-коды для привитых и переболевших граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/robot-1754313806.html

https://ria.ru/20211009/vino-1753170599.html

санкт-петербург

пермь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Робот проверяет QR-код и паспорт человека Рестораны в Москве, Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан. Робот интегрирован с сервисом "Гоcуслуг", благодаря чему появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа. 2021-10-17T09:07 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, санкт-петербург, пермь, москва, новости - туризм