https://ria.ru/20211017/robot-1754905972.html
В России появятся рестораны будущего
Российские рестораны возьмут на работу роботов - РИА Новости, 17.10.2021
В России появятся рестораны будущего
Рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T09:07
2021-10-17T09:07
2021-10-17T12:01
общество
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туризм
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан, сообщили РИА Новости в компании "Промобот"."Российская компания "Промобот", производитель сервисных роботов, представила первого робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах. Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями", - говорится в сообщении.Помимо основного набора устройств, робота оснастили сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта. Также он был интегрирован с сервисом "Гоcуслуг". Именно благодаря этому появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа."Роботы с данным функционалом в ближайшее время появятся в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми", - уточняется в сообщении. Так, в столице такими сотрудниками обзаведутся в ресторане итальянской кухни The Toy, в Петербурге - сеть "Гуси", а в Перми - ресторан Amber.Помимо ресторанов, такие роботы появятся в аэропортах и учебных заведениях, указали в компании.С ростом заболеваемости COVID-19 и регулярно обновляемым рекордом по смертности регионы вводят ограничения. Одно из основных - QR-коды для привитых и переболевших граждан.
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Робот проверяет QR-код и паспорт человека
Рестораны в Москве, Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан. Робот интегрирован с сервисом "Гоcуслуг", благодаря чему появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа.
2021-10-17T09:07
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общество, технологии, санкт-петербург, пермь, москва, новости - туризм
09:07 17.10.2021 (обновлено: 12:01 17.10.2021)
Российские рестораны возьмут на работу роботов
Московские рестораны возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от COVID-19
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Рестораны в Москве
, Санкт-Петербурге
и Перми
возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан, сообщили РИА Новости в компании "Промобот".
"Российская компания "Промобот", производитель сервисных роботов, представила первого робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах. Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями", - говорится в сообщении.
Помимо основного набора устройств, робота оснастили сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта. Также он был интегрирован с сервисом "Гоcуслуг". Именно благодаря этому появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа.
"Роботы с данным функционалом в ближайшее время появятся в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми", - уточняется в сообщении. Так, в столице такими сотрудниками обзаведутся в ресторане итальянской кухни The Toy, в Петербурге - сеть "Гуси", а в Перми - ресторан Amber.
Помимо ресторанов, такие роботы появятся в аэропортах и учебных заведениях, указали в компании.
С ростом заболеваемости COVID-19 и регулярно обновляемым рекордом по смертности регионы вводят ограничения. Одно из основных - QR-коды для привитых и переболевших граждан.