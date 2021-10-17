https://ria.ru/20211017/razozlit-1754956668.html

­Британцы устроили истерику из-за попытки НАТО напугать Россию

Британцы обратились к НАТО из-за "игр с Россией" - РИА Новости, 17.10.2021

­Британцы устроили истерику из-за попытки НАТО напугать Россию

Читатели британского портала Express указали на провокационные действия США близ российских границ. Некоторые из них отметили, что регулярная активность НАТО... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T23:30

2021-10-17T23:30

2021-10-17T23:31

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сша

великобритания

нато

миг-31

ввс сша

японское море

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели британского портала Express указали на провокационные действия США близ российских границ. Некоторые из них отметили, что регулярная активность НАТО может сыграть против альянса."Прекратите тыкать палкой в медведя. Вы об этом пожалеете", — написал один из них."НАТО так любит проводить провокационные маневры поблизости от границ России, но виноваты во всем почему-то русские", — заметил другой."Ничего нового, на самом деле. Это просто способ проверить, как быстро среагирует Россия", — добавил читатель."Ну, это уже постоянно происходит", — заметили в комментариях."Это игры взрослых детей", — заключил пользователь.В воскресенье утром истребитель МиГ-31 поднялся в воздух после появления американского бомбардировщика над Японским морем. Самолет ВВС США приближался к российской границе, однако не нарушил ее.Национальный центр управления обороной подчеркнул, что полет МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами.

https://ria.ru/20211015/pozor-1754818792.html

https://ria.ru/20211012/bombardirovschik-1754123063.html

сша

великобритания

японское море

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, великобритания, нато, миг-31, ввс сша, японское море, россия