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­Британцы устроили истерику из-за попытки НАТО напугать Россию
Британцы обратились к НАТО из-за "игр с Россией" - РИА Новости, 17.10.2021
­Британцы устроили истерику из-за попытки НАТО напугать Россию
Читатели британского портала Express указали на провокационные действия США близ российских границ. Некоторые из них отметили, что регулярная активность НАТО... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T23:30
2021-10-17T23:31
в мире
сша
великобритания
нато
миг-31
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японское море
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели британского портала Express указали на провокационные действия США близ российских границ. Некоторые из них отметили, что регулярная активность НАТО может сыграть против альянса."Прекратите тыкать палкой в медведя. Вы об этом пожалеете", — написал один из них."НАТО так любит проводить провокационные маневры поблизости от границ России, но виноваты во всем почему-то русские", — заметил другой."Ничего нового, на самом деле. Это просто способ проверить, как быстро среагирует Россия", — добавил читатель."Ну, это уже постоянно происходит", — заметили в комментариях."Это игры взрослых детей", — заключил пользователь.В воскресенье утром истребитель МиГ-31 поднялся в воздух после появления американского бомбардировщика над Японским морем. Самолет ВВС США приближался к российской границе, однако не нарушил ее.Национальный центр управления обороной подчеркнул, что полет МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами.
https://ria.ru/20211015/pozor-1754818792.html
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в мире, сша, великобритания, нато, миг-31, ввс сша, японское море, россия
23:30 17.10.2021 (обновлено: 23:31 17.10.2021)
 
Британцы обратились к НАТО из-за "игр с Россией"

Читатели Express: регулярная активность НАТО у границ России может разозлить Москву

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели британского портала Express указали на провокационные действия США близ российских границ. Некоторые из них отметили, что регулярная активность НАТО может сыграть против альянса.
"Прекратите тыкать палкой в медведя. Вы об этом пожалеете", — написал один из них.
Эсминец USS Chafee - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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Американцы назвали попытку эсминца нарушить границу России позором
"НАТО так любит проводить провокационные маневры поблизости от границ России, но виноваты во всем почему-то русские", — заметил другой.
"Ничего нового, на самом деле. Это просто способ проверить, как быстро среагирует Россия", — добавил читатель.
"Ну, это уже постоянно происходит", — заметили в комментариях.
"Это игры взрослых детей", — заключил пользователь.
В воскресенье утром истребитель МиГ-31 поднялся в воздух после появления американского бомбардировщика над Японским морем. Самолет ВВС США приближался к российской границе, однако не нарушил ее.
Национальный центр управления обороной подчеркнул, что полет МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами.
Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
12 октября, 01:33
Американские стратегические бомбардировщики пролетели у российской границы
 
В миреСШАВеликобританияНАТОМиГ-31ВВС СШАЯпонское мореРоссия
 
 
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