https://ria.ru/20211017/razozlit-1754956668.html
Британцы устроили истерику из-за попытки НАТО напугать Россию
Британцы обратились к НАТО из-за "игр с Россией" - РИА Новости, 17.10.2021
Британцы устроили истерику из-за попытки НАТО напугать Россию
Читатели британского портала Express указали на провокационные действия США близ российских границ. Некоторые из них отметили, что регулярная активность НАТО... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T23:30
2021-10-17T23:30
2021-10-17T23:31
в мире
сша
великобритания
нато
миг-31
ввс сша
японское море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731271162_0:142:3153:1916_1920x0_80_0_0_54e6fb8deacba5589bffd1dea54e6404.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели британского портала Express указали на провокационные действия США близ российских границ. Некоторые из них отметили, что регулярная активность НАТО может сыграть против альянса."Прекратите тыкать палкой в медведя. Вы об этом пожалеете", — написал один из них."НАТО так любит проводить провокационные маневры поблизости от границ России, но виноваты во всем почему-то русские", — заметил другой."Ничего нового, на самом деле. Это просто способ проверить, как быстро среагирует Россия", — добавил читатель."Ну, это уже постоянно происходит", — заметили в комментариях."Это игры взрослых детей", — заключил пользователь.В воскресенье утром истребитель МиГ-31 поднялся в воздух после появления американского бомбардировщика над Японским морем. Самолет ВВС США приближался к российской границе, однако не нарушил ее.Национальный центр управления обороной подчеркнул, что полет МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами.
https://ria.ru/20211015/pozor-1754818792.html
https://ria.ru/20211012/bombardirovschik-1754123063.html
сша
великобритания
японское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731271162_499:93:3106:2048_1920x0_80_0_0_90978e16ea7dda1c34457faa47483237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, нато, миг-31, ввс сша, японское море, россия
23:30 17.10.2021 (обновлено: 23:31 17.10.2021)
Британцы обратились к НАТО из-за "игр с Россией"
Читатели Express: регулярная активность НАТО у границ России может разозлить Москву