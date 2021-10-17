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МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик
МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик - РИА Новости, 17.10.2021
МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик
Российский истребитель вылетал для сопровождения американского бомбардировщика над Японским морем, сообщает Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T10:05
2021-10-17T10:25
безопасность
миг-31
ввс сша
японское море
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский истребитель вылетал для сопровождения американского бомбардировщика над Японским морем, сообщает Национальный центр управления обороной.Это произошло 17 октября, после того как средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами приближающуюся к российской границе цель. Экипаж истребителя идентифицировал цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США. Российскую границу самолет не нарушал.Национальный центр управления обороной подчеркивает, что полет МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.Кроме того, на этой неделе в Японском море произошел инцидент с американским эсминцем Chafee. Он приблизился к российским территориальным водам и предпринял попытку пересечь границу, но большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Пентагон отказался комментировать произошедшее. В российском Минобороны действия эсминца назвали грубым нарушением международных правил и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.
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японское море
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безопасность, миг-31, ввс сша, японское море, россия
10:05 17.10.2021 (обновлено: 10:25 17.10.2021)
 
МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик

МиГ-31 сопроводил над Японским морем бомбардировщик B-1B ВВС США

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский истребитель вылетал для сопровождения американского бомбардировщика над Японским морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
Это произошло 17 октября, после того как средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами приближающуюся к российской границе цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", — говорится в сообщении.

Экипаж истребителя идентифицировал цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США. Российскую границу самолет не нарушал.
Национальный центр управления обороной подчеркивает, что полет МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.
Кроме того, на этой неделе в Японском море произошел инцидент с американским эсминцем Chafee. Он приблизился к российским территориальным водам и предпринял попытку пересечь границу, но большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Пентагон отказался комментировать произошедшее. В российском Минобороны действия эсминца назвали грубым нарушением международных правил и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.
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