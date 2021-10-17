https://ria.ru/20211017/samolet-1754909560.html

МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик

МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик - РИА Новости, 17.10.2021

МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик

Российский истребитель вылетал для сопровождения американского бомбардировщика над Японским морем, сообщает Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T10:05

2021-10-17T10:05

2021-10-17T10:25

безопасность

миг-31

ввс сша

японское море

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский истребитель вылетал для сопровождения американского бомбардировщика над Японским морем, сообщает Национальный центр управления обороной.Это произошло 17 октября, после того как средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами приближающуюся к российской границе цель. Экипаж истребителя идентифицировал цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США. Российскую границу самолет не нарушал.Национальный центр управления обороной подчеркивает, что полет МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.Кроме того, на этой неделе в Японском море произошел инцидент с американским эсминцем Chafee. Он приблизился к российским территориальным водам и предпринял попытку пересечь границу, но большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Пентагон отказался комментировать произошедшее. В российском Минобороны действия эсминца назвали грубым нарушением международных правил и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.

https://ria.ru/20210928/samolet-1752205194.html

японское море

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, миг-31, ввс сша, японское море, россия