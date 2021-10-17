https://ria.ru/20211017/rasizm-1754860635.html

Если у вас есть отец, вы расист

Если у вас есть отец, вы расист - РИА Новости, 17.10.2021

Если у вас есть отец, вы расист

Если вы выросли в полной семье — такой, где есть мама и папа, — то вы наверняка белый расист, незаконно пользовавшийся своими привилегиями. И это не бред... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:06

авторы

колумнисты - авторы

сша

массачусетский технологический институт

расизм

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Если вы выросли в полной семье — такой, где есть мама и папа, — то вы наверняка белый расист, незаконно пользовавшийся своими привилегиями. И это не бред сумасшедшего, а новая доктрина мощной организации под названием "Национальный совет по семейным отношениям".Совет — конечно, американский — объединяет педагогов со всей страны, но еще в нем участвуют исследователи из 35 стран, он издает три журнала, в том числе по педагогике, существует с 1938 года. Вот только власть в нем сейчас захватили бешеные борцы за справедливость, то есть, собственно, активисты разных движений черного населения и их вполне белые единомышленники.А вопрос о справедливости, особенно в образовании — это, между прочим, не только американская, это и наша проблема и тема для дискуссий, так что не спрашивайте, по ком звонит колокол… Но об этом чуть позже.Итак, годами и десятилетиями Нацсовет и тысячи специалистов по всему миру говорили об очевидном: что семья без отца вчетверо увеличивает риск ребенка оказаться среди бедных, вдвое — остаться без высшего образования, не говоря о повышенных шансах попасть в тюрьму. А сейчас новая власть в совете не просто говорит, а навязывает учителям по всей стране и миру несколько иные идеи — что нормальная семья есть расизм, она создает ребенку врожденные и незаслуженные привилегии, в то время как вокруг миллионы детей страдают от этой несправедливости.Но причем здесь расизм? А тут в обороте появляются данные, которым даже не очень хочется верить. А именно, что если в 1960-е годы до 80 процентов негритянских детей росли в полных семьях, то сейчас (тоже до 80 процентов) — у матерей-одиночек, приемных родителей, в детдомах и так далее, а виноват, оказывается, расизм белых. У которых неполные семьи тоже множатся, но не в таких масштабах.Тут на наших глазах происходит изящное смешение понятий: расизмом называют уже не столько проблемы из-за цвета кожи, сколько все то, что кому-то кажется отсутствием социальной справедливости. В странах же, где межрасовых проблем немного, говорят просто о справедливости и предлагают установить таковую путем создания привилегий для тех, кто эту несправедливость давно терпит.И тут есть еще одна только что случившаяся и вроде бы чисто американская история в знаменитом Массачусетском технологическом институте. Там отменили лекцию геофизика, профессора Дориана Эббота на тему, представьте себе, есть ли жизнь на других планетах. С планетами никаких проблем не было, но отмененный и забойкотированный Эббот недавно высказался о том, что политика инклюзивности захватила американское высшее образование и это уничтожает сам смысл существования университетов.Инклюзивность — это то самое отсутствие расизма, а точнее — никаких "врожденных привилегий" как для приема студентов, так и для найма преподавателей. То есть работать и учиться должны прежде всего те, кого туда раньше несправедливо не брали.Эббот сказал об очевидном: что университеты и научные центры существуют для того, чтобы создавать и распространять знания. И когда они больше не отбирают лучшие умы и не формируют их в процессе обучения, а вместо этого устраивают (на нашем языке) богадельню для угнетенных, то такая наука никому не нужна. Брать в образование и науку можно и нужно по личным заслугам и способностям каждого — и только так.Здесь надо напомнить, что на днях мы обсуждали политику Китая по привлечению в страну лучших ученых и вообще талантливых людей со всего мира, не говоря о своих — китайских — талантах. Надо "системно их взращивать", "создавать благоприятную среду, в которой талантливые люди легко выявляются, высоко ценятся и уважаются, поэтому полностью задействуют свои способности", в общем — продвигать "дух науки". И мы говорили, что это абсолютно антидемократическая (антизападная) идея, потому что образование и наука — штука жестокая: это, по сути, перманентный отбор лучших. К слову сказать, ненависть к этим лучшим — с их "врожденными привилегиями" (типа таланта) — была одной из причин краха Советского Союза. То есть эти игры в социальную справедливость, расовую и какую угодно, могут, если не уберечься, подорвать сами основы существования народов и государств.Но вернемся к нашему Массачусетскому технологическому институту, когда-то одному из тех, что помогали создать Америку как мирового лидера инноваций (а сейчас на роль такого лидера то ли претендует Китай, то ли уже получил ее — вопрос в том, как считать). История с запретом на лекцию человека, высказавшего очевидные вещи, активно обсуждается в США. И давайте посмотрим, как ее воспринимает известный консервативный политический активист Стар Паркер. Она говорит о том, что вообще такое расизм и чем он плох. А плох он тем, что расизм — это игнорирование личности каждого отдельного человека. Это когда угнетатель судит человека не по тому, каков он и на что он годится, а исходя из "социально обозначенных характеристик", записывая такого человека заранее в какую-то группу. То есть неважно, умные или глупые это люди, — важно, что они все черные.Так вот, говорит Стар Паркер, охватившее Америку стремление к "разнообразию" и "равенству" — это классический расизм, потому что тут подходят к людям не как к людям, а как к части какой-то группы, сословия — например, белых. Да и для негров неважно, принимают ли их куда-то из-за цвета кожи или не принимают, важно, что цвет этот — единственная причина такого отбора и единственное, на что обращается внимание.Конечно, это расизм. Кстати, сама Стар — чернее некуда. Так что знает, о чем говорит. И мы знаем, что расизм — плохое слово, настоящее ругательство. Надо бы посмотреть, есть ли такое же плохое слово для обозначения тех, для кого "социальная справедливость" — это когда привилегии искусственно создаются для людей, которые сами по себе ничем их не заслужили и даже не пытаются это сделать.

https://ria.ru/20210606/ssha-1735808239.html

https://ria.ru/20211015/siloviki-1754637684.html

https://ria.ru/20211001/amerika-1752540585.html

https://ria.ru/20210813/amerika-1745530149.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы, колумнисты - авторы, сша, массачусетский технологический институт, расизм