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Китай нанес новый удар по демократиям
Китай нанес новый удар по демократиям - РИА Новости, 05.10.2021
Китай нанес новый удар по демократиям
Если кто-то сомневался, что Китай систематически подрывает западную демократию во всем ее нынешнем блеске, то вот вам пример означенного подрыва. А именно —... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:00
2021-10-05T08:00
авторы
китай
си цзиньпин
сша
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Если кто-то сомневался, что Китай систематически подрывает западную демократию во всем ее нынешнем блеске, то вот вам пример означенного подрыва. А именно — абсолютно антидемократическое выступление главы китайского государства на тему бережного выращивания профессиональных талантов.Выступал он — что усугубляет ситуацию — на специальном всекитайском совещании (с участием множества членов Политбюро) по работе с талантами. То есть перед нами не какое-то случайное высказывание, а система, продуманная и имеющая шанс развиваться и дальше. Хуже того, прямо и нескрываемо этот человек заявляет, что тут не какое-то внутреннее дело страны: Китай хочет стать крупнейшим глобальным центром для профессиональных талантов и новаторов.И сразу посмотрим, как председатель Си предлагает с яркими и умными людьми обращаться. Тут есть такие подрывные идеи, как:Ну и еще несколько подобных пунктов, в основном о том, что это задача крайней важности. Да и как ей таковой не быть, если в том же выступлении говорится, что в ближайшем будущем (даты тоже обозначаются) Китай должен стать магнитом для лучших умов в мире, работающих в ключевых областях каких угодно инноваций. Тут добавим, что КНР уже давно таким стала, но сейчас-то речь идет о том, чтобы закрепить за страной мировое технологическое первенство, желательно навсегда. Денег на это будет выделяться еще больше, но люди важнее денег.Вот такая инициатива. Понятно, что речь идет о науках технических, но посмотрите еще раз на хорошие идеи о том, как с яркими и умными людьми надо обращаться — в глобальном масштабе. Почему не отнести такие идеи и к нетехническим гениям?Понятно, что концентрироваться они будут вокруг университетов и штаб-квартир всяких корпораций (что уже давно и происходит). Но председатель Си говорит о чем-то большем, чем хорошие зарплаты и интересные задачи. О том, что, если хотите от таких людей полной отдачи, их нужно ценить и уважать. То есть, добавим, с пониманием относиться к их странностям, особенно если речь о публике со всего мира. И, значит, сделать так, чтобы и они хорошо относились к местным странностям.Можно даже представить, что Пекин предпримет тут очередной эксперимент по созданию особой экономической зоны (с таких начиналось "китайское чудо", и суть дела была в том, что там работали другие законы и правила, чем во всем тогда еще довольно-таки коммунистическом государстве). Для зоны этой даже можно найти необитаемый тропический остров, где гениям будет позволено все, в том числе стоять под стрелой и переходить улицу на красный свет. Между их домиками, через пруды, можно построить подвесные мосты (сами и изобретут), по которым они будут ходить друг к другу пить, допустим, китайский чай. Или что-то еще.Но даже без такого острова главный магнит — когда этим людям со всего мира можно будет высказываться без ограничений и цензуры со стороны контролируемых американцами соцсетей. Говорить, например, о том, что радикальный феминизм и зеленая экономика — это экстремистские идеологии. А вот патриотизм и уважение к своей истории — это хорошо. Дома таких людей за это сживут со света, а тут — ничего, кроме уважения.Понятно, что председатель Си предложил идею, открыто идущую поперек нынешней западной демократии. Демократия — это когда все равны, а угнетенные сексуальные, расовые меньшинства и прочие умственно убогие равнее других. А вот если в обществе ценятся таланты, если они получают больше денег и уважения, чем те, у кого с талантами хуже, — это не демократия. Это консервативная идея общества как пирамиды заслуг: делаешь больше — больше и получаешь. Кстати, в полном соответствии с идеями Конфуция.Хотя не только его. Легко вспомнить, что "пирамида заслуг" существовала и в СССР. Конечно, можно приписывать все скопом технологические, научные и многие прочие достижения страны в целом партии и обществу, но на самом-то деле у каждого из достижений были имя и фамилия. Их обладателям доставалось намного, намного больше, чем другим. И материальных благ, и уважения. Заодно эти гении оказались локомотивом, который разогнал до невиданных скоростей нашу культуру и искусство (элита талантов была единая, от физиков до музыкантов). Узкие технари существуют, но они редкость.И на протяжении всей советской истории этому принципу "системного взращивания" (по Си Цзиньпину) элит демократически сопротивлялись умственно убогие безымянные чиновники и просто граждане, обиженные тем, что властители дум и создатели чудес — какие-то другие люди, которым от природы несправедливо досталось слишком много блеска. Этот постоянно обострявшийся конфликт, перешедший в системную войну, был, конечно, не единственным фактором провала советского проекта. Но немаловажным.И последнее (возвращаясь к нашим китайцам). Китай, разумеется, подрывает Запад даже просто силой своего примера и фактами своих успехов. Но в выступлении на совещании (далеко, кстати, не первом) по привлечению талантов Си Цзиньпин говорил не о том, что надо сделать в обозримом будущем. Он говорил о том, что уже происходит. И вот одна из текущих новостей: в китайских СМИ опубликован внутренний документ за подписью Жэнь Чжэнфэя, создателя корпорации Huawei. Это его дочь и финдиректора корпорации канадцы держали тысячу дней под домашним арестом в ожидании экстрадиции в США, а потом, недавно, выпустили. Так вот, в документе Жэнь отдает указание превратить североамериканский исследовательский центр корпорации еще и в центр вербовки тех самых талантов — прежде всего из США. Располагался этот центр раньше в Штатах, потом собрался… в Канаду. Но таланты он имеет теперь право привлекать откуда угодно, говорит Жэнь.И это пример только одной корпорации, хоть и большой.
https://ria.ru/20210910/kitay-1749414761.html
https://ria.ru/20210609/innovatsii-1736253204.html
https://ria.ru/20210820/demokratiya-1746517610.html
https://ria.ru/20210605/kitay-1735770770.html
https://ria.ru/20210426/sotrudnichestvo-1729932620.html
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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353
60
авторы, китай, си цзиньпин, сша
08:00 05.10.2021
 

Китай нанес новый удар по демократиям

© AP Photo / Vincent YuКитайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая
Китайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Vincent Yu
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Если кто-то сомневался, что Китай систематически подрывает западную демократию во всем ее нынешнем блеске, то вот вам пример означенного подрыва. А именно — абсолютно антидемократическое выступление главы китайского государства на тему бережного выращивания профессиональных талантов.
Выступал он — что усугубляет ситуацию — на специальном всекитайском совещании (с участием множества членов Политбюро) по работе с талантами. То есть перед нами не какое-то случайное высказывание, а система, продуманная и имеющая шанс развиваться и дальше. Хуже того, прямо и нескрываемо этот человек заявляет, что тут не какое-то внутреннее дело страны: Китай хочет стать крупнейшим глобальным центром для профессиональных талантов и новаторов.
Люди отмечают 60-летие коммунистической партии Китая, Пекин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 08:00
Китай начинает "трансформацию капитализма": у него есть главный союзник
И сразу посмотрим, как председатель Си предлагает с яркими и умными людьми обращаться. Тут есть такие подрывные идеи, как:
  • сделать человеческие ресурсы приоритетом в развитии страны,
  • продвигать системное взращивание людей с талантами,
  • собирать лучшие умы и полностью использовать их экспертные знания,
  • создавать благоприятную среду, в которой талантливые люди легко выявляются, высоко ценятся и уважаются, поэтому полностью задействуют свои способности,
  • продвигать "дух науки".
Ну и еще несколько подобных пунктов, в основном о том, что это задача крайней важности. Да и как ей таковой не быть, если в том же выступлении говорится, что в ближайшем будущем (даты тоже обозначаются) Китай должен стать магнитом для лучших умов в мире, работающих в ключевых областях каких угодно инноваций. Тут добавим, что КНР уже давно таким стала, но сейчас-то речь идет о том, чтобы закрепить за страной мировое технологическое первенство, желательно навсегда. Денег на это будет выделяться еще больше, но люди важнее денег.
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 10:53Россия-Китай: Главное
Китай стремится стать центром инноваций
Вот такая инициатива. Понятно, что речь идет о науках технических, но посмотрите еще раз на хорошие идеи о том, как с яркими и умными людьми надо обращаться — в глобальном масштабе. Почему не отнести такие идеи и к нетехническим гениям?
Понятно, что концентрироваться они будут вокруг университетов и штаб-квартир всяких корпораций (что уже давно и происходит). Но председатель Си говорит о чем-то большем, чем хорошие зарплаты и интересные задачи. О том, что, если хотите от таких людей полной отдачи, их нужно ценить и уважать. То есть, добавим, с пониманием относиться к их странностям, особенно если речь о публике со всего мира. И, значит, сделать так, чтобы и они хорошо относились к местным странностям.
Можно даже представить, что Пекин предпримет тут очередной эксперимент по созданию особой экономической зоны (с таких начиналось "китайское чудо", и суть дела была в том, что там работали другие законы и правила, чем во всем тогда еще довольно-таки коммунистическом государстве). Для зоны этой даже можно найти необитаемый тропический остров, где гениям будет позволено все, в том числе стоять под стрелой и переходить улицу на красный свет. Между их домиками, через пруды, можно построить подвесные мосты (сами и изобретут), по которым они будут ходить друг к другу пить, допустим, китайский чай. Или что-то еще.
Но даже без такого острова главный магнит — когда этим людям со всего мира можно будет высказываться без ограничений и цензуры со стороны контролируемых американцами соцсетей. Говорить, например, о том, что радикальный феминизм и зеленая экономика — это экстремистские идеологии. А вот патриотизм и уважение к своей истории — это хорошо. Дома таких людей за это сживут со света, а тут — ничего, кроме уважения.
Солдат армии США проходит мимо американского флага на передовой оперативной базе Бостик в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 12:08Захват власти в Афганистане талибами
В Пекине сравнили американскую демократию с холодным молоком
Понятно, что председатель Си предложил идею, открыто идущую поперек нынешней западной демократии. Демократия — это когда все равны, а угнетенные сексуальные, расовые меньшинства и прочие умственно убогие равнее других. А вот если в обществе ценятся таланты, если они получают больше денег и уважения, чем те, у кого с талантами хуже, — это не демократия. Это консервативная идея общества как пирамиды заслуг: делаешь больше — больше и получаешь. Кстати, в полном соответствии с идеями Конфуция.
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsСи Цзиньпин у памятника народным героям на площади Тяньаньмэнь
Си Цзиньпин у памятника народным героям на площади Тяньаньмэнь - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Си Цзиньпин у памятника народным героям на площади Тяньаньмэнь
Хотя не только его. Легко вспомнить, что "пирамида заслуг" существовала и в СССР. Конечно, можно приписывать все скопом технологические, научные и многие прочие достижения страны в целом партии и обществу, но на самом-то деле у каждого из достижений были имя и фамилия. Их обладателям доставалось намного, намного больше, чем другим. И материальных благ, и уважения. Заодно эти гении оказались локомотивом, который разогнал до невиданных скоростей нашу культуру и искусство (элита талантов была единая, от физиков до музыкантов). Узкие технари существуют, но они редкость.
И на протяжении всей советской истории этому принципу "системного взращивания" (по Си Цзиньпину) элит демократически сопротивлялись умственно убогие безымянные чиновники и просто граждане, обиженные тем, что властители дум и создатели чудес — какие-то другие люди, которым от природы несправедливо досталось слишком много блеска. Этот постоянно обострявшийся конфликт, перешедший в системную войну, был, конечно, не единственным фактором провала советского проекта. Но немаловажным.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:01Россия-Китай: Главное
Двойная циркуляция. Зачем Китаю высокие зарплаты и новые технологии
И последнее (возвращаясь к нашим китайцам). Китай, разумеется, подрывает Запад даже просто силой своего примера и фактами своих успехов. Но в выступлении на совещании (далеко, кстати, не первом) по привлечению талантов Си Цзиньпин говорил не о том, что надо сделать в обозримом будущем. Он говорил о том, что уже происходит. И вот одна из текущих новостей: в китайских СМИ опубликован внутренний документ за подписью Жэнь Чжэнфэя, создателя корпорации Huawei. Это его дочь и финдиректора корпорации канадцы держали тысячу дней под домашним арестом в ожидании экстрадиции в США, а потом, недавно, выпустили. Так вот, в документе Жэнь отдает указание превратить североамериканский исследовательский центр корпорации еще и в центр вербовки тех самых талантов — прежде всего из США. Располагался этот центр раньше в Штатах, потом собрался… в Канаду. Но таланты он имеет теперь право привлекать откуда угодно, говорит Жэнь.
И это пример только одной корпорации, хоть и большой.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 10:51Россия-Китай: Главное
Китай наладил научно-техническое сотрудничество с более чем 160 странами
 
АвторыКитайСи ЦзиньпинСША
 
 
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