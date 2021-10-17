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Японцы пригрозили Москве ракетами
"Запустим ракеты?" Японцев разозлили новости о Курилах - РИА Новости, 17.10.2021
Японцы пригрозили Москве ракетами
Читатели японского новостного портала Yahoo News Japan выразили в комментариях возмущение из-за поездки российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T16:05
2021-10-17T19:59
япония
курильские острова
михаил мишустин
марат хуснуллин
итуруп
дмитрий григоренко
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели японского новостного портала Yahoo News Japan выразили в комментариях возмущение из-за поездки российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп.Григоренко и Хуснуллин отправились на этой неделе на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина. Официальный Токио заявил по этому поводу протест.Японские пользователи, комментирующие действия собственного правительства, были настроены решительно."Протесты — это хорошо. А слабо пострелять ракетами на виду у России в нашем Японском море? Это будет покруче протестов!" — предложил пользователь под ником sol."В будущем следует подумать и о вооруженном возращении островов", — добавил osa.При этом часть читателей осталась недовольна мерами, предпринятыми Токио."За наши беззубые половинчатые меры в отношении России становится поистине стыдно!" — написал mikann."Даже у Абэ ничего не получилось. Вот вам и ответ. Сидим тихо и не дергаемся", — заключил tto.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210525/yaponiya-1733755257.html
https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html
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япония, курильские острова, михаил мишустин, марат хуснуллин, итуруп, дмитрий григоренко, россия
16:05 17.10.2021 (обновлено: 19:59 17.10.2021)
 
"Запустим ракеты?" Японцев разозлили новости о Курилах

Читатели Yahoo News Japan прокомментировали поездку вице-премьеров России на Итуруп

© РИА Новости / Данил Годлевский / Перейти в фотобанкВид на остров Итуруп с берега острова Уруп
Вид на остров Итуруп с берега острова Уруп - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Данил Годлевский
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели японского новостного портала Yahoo News Japan выразили в комментариях возмущение из-за поездки российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп.
Григоренко и Хуснуллин отправились на этой неделе на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина. Официальный Токио заявил по этому поводу протест.
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"С ней надо покончить": японские читатели призвали "ликвидировать" Россию
Японские пользователи, комментирующие действия собственного правительства, были настроены решительно.
"Протесты — это хорошо. А слабо пострелять ракетами на виду у России в нашем Японском море? Это будет покруче протестов!" — предложил пользователь под ником sol.
"В будущем следует подумать и о вооруженном возращении островов", — добавил osa.
При этом часть читателей осталась недовольна мерами, предпринятыми Токио.
"За наши беззубые половинчатые меры в отношении России становится поистине стыдно!" — написал mikann.

"Наши "протесты", которых противник не слышит, — это как пустая брехня собаки вслед убегающему вору!" — поделился мнением max.

"Даже у Абэ ничего не получилось. Вот вам и ответ. Сидим тихо и не дергаемся", — заключил tto.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЯпонияКурильские островаМихаил МишустинМарат ХуснуллинИтурупДмитрий ГригоренкоРоссия
 
 
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