https://ria.ru/20211017/rakety-1754932650.html

Японцы пригрозили Москве ракетами

"Запустим ракеты?" Японцев разозлили новости о Курилах - РИА Новости, 17.10.2021

Японцы пригрозили Москве ракетами

Читатели японского новостного портала Yahoo News Japan выразили в комментариях возмущение из-за поездки российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T16:05

2021-10-17T16:05

2021-10-17T19:59

япония

курильские острова

михаил мишустин

марат хуснуллин

итуруп

дмитрий григоренко

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели японского новостного портала Yahoo News Japan выразили в комментариях возмущение из-за поездки российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп.Григоренко и Хуснуллин отправились на этой неделе на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина. Официальный Токио заявил по этому поводу протест.Японские пользователи, комментирующие действия собственного правительства, были настроены решительно."Протесты — это хорошо. А слабо пострелять ракетами на виду у России в нашем Японском море? Это будет покруче протестов!" — предложил пользователь под ником sol."В будущем следует подумать и о вооруженном возращении островов", — добавил osa.При этом часть читателей осталась недовольна мерами, предпринятыми Токио."За наши беззубые половинчатые меры в отношении России становится поистине стыдно!" — написал mikann."Даже у Абэ ничего не получилось. Вот вам и ответ. Сидим тихо и не дергаемся", — заключил tto.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210525/yaponiya-1733755257.html

https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html

япония

курильские острова

итуруп

россия

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япония, курильские острова, михаил мишустин, марат хуснуллин, итуруп, дмитрий григоренко, россия