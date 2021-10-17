https://ria.ru/20211017/rakety-1754932650.html
Японцы пригрозили Москве ракетами
"Запустим ракеты?" Японцев разозлили новости о Курилах - РИА Новости, 17.10.2021
Японцы пригрозили Москве ракетами
Читатели японского новостного портала Yahoo News Japan выразили в комментариях возмущение из-за поездки российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T16:05
2021-10-17T16:05
2021-10-17T19:59
япония
курильские острова
михаил мишустин
марат хуснуллин
итуруп
дмитрий григоренко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754242721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48269fe3855458cee04fd94c0e074303.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели японского новостного портала Yahoo News Japan выразили в комментариях возмущение из-за поездки российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп.Григоренко и Хуснуллин отправились на этой неделе на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина. Официальный Токио заявил по этому поводу протест.Японские пользователи, комментирующие действия собственного правительства, были настроены решительно."Протесты — это хорошо. А слабо пострелять ракетами на виду у России в нашем Японском море? Это будет покруче протестов!" — предложил пользователь под ником sol."В будущем следует подумать и о вооруженном возращении островов", — добавил osa.При этом часть читателей осталась недовольна мерами, предпринятыми Токио."За наши беззубые половинчатые меры в отношении России становится поистине стыдно!" — написал mikann."Даже у Абэ ничего не получилось. Вот вам и ответ. Сидим тихо и не дергаемся", — заключил tto.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210525/yaponiya-1733755257.html
https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html
япония
курильские острова
итуруп
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754242721_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_d26de0c1e1a8c5a114fa515486a034de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, курильские острова, михаил мишустин, марат хуснуллин, итуруп, дмитрий григоренко, россия
16:05 17.10.2021 (обновлено: 19:59 17.10.2021)
"Запустим ракеты?" Японцев разозлили новости о Курилах
Читатели Yahoo News Japan прокомментировали поездку вице-премьеров России на Итуруп
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Читатели японского новостного портала Yahoo News Japan
выразили в комментариях возмущение из-за поездки российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко
и Марата Хуснуллина
на курильский остров Итуруп
.
Григоренко и Хуснуллин отправились на этой неделе на Дальний Восток
с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина
. Официальный Токио заявил по этому поводу протест.
Японские пользователи, комментирующие действия собственного правительства, были настроены решительно.
"Протесты — это хорошо. А слабо пострелять ракетами на виду у России
в нашем Японском море
? Это будет покруче протестов!" — предложил пользователь под ником sol.
"В будущем следует подумать и о вооруженном возращении островов", — добавил osa.
При этом часть читателей осталась недовольна мерами, предпринятыми Токио
.
"За наши беззубые половинчатые меры в отношении России становится поистине стыдно!" — написал mikann.
"Наши "протесты", которых противник не слышит, — это как пустая брехня собаки вслед убегающему вору!" — поделился мнением max.
"Даже у Абэ ничего не получилось. Вот вам и ответ. Сидим тихо и не дергаемся", — заключил tto.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>