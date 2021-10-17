https://ria.ru/20211017/potop-1754801130.html

"Ответ в камне". Ученые доказали реальность Всемирного потопа

"Ответ в камне". Ученые доказали реальность Всемирного потопа - РИА Новости, 17.10.2021

"Ответ в камне". Ученые доказали реальность Всемирного потопа

Библейская история о Всемирном потопе известна всем. Вокруг нее было много споров. Долгое время считали, что рассказ о стихийном бедствии не уникален, а его... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:08

религия

гренландия

ирак

пекинский университет

колумбийский университет

аналитика - религия и мировоззрение

средиземное море

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Библейская история о Всемирном потопе известна всем. Вокруг нее было много споров. Долгое время считали, что рассказ о стихийном бедствии не уникален, а его масштабы сильно преувеличенны. Однако сегодня ученые заявляют: глобальная катастрофа действительно была.Поднебесная легендаСогласно Библии, через несколько столетий после сотворения мира "люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии (ангелы) увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены". Разгневанный Господь решил истребить человечество и все живое на Земле.Помиловал Бог лишь праведника Ноя с семьей. И повелел ему построить корабль, взяв на него "каждой твари по паре". После чего начался страшный ливень и продолжался сорок суток. Вода поднялась "выше самых высоких гор". В итоге погибли все, кроме обитателей ковчега.Эта история, пожалуй, самая известная. Однако, как выяснили ученые, — далеко не единственная. Миф о потопе в том или ином виде представлен у множества народов — от Японии до Ближнего Востока, в Африке и Америке. Правда, неясно, чье предание появилось раньше и был ли катаклизм на самом деле.Несколько лет назад исследователи заявили, что корни масштабного бедствия следует искать в преданиях Поднебесной. Одно из них повествует, как на страну обрушились мощные потоки воды, грозившие затопить весь Китай. Но мудрый правитель Юй (он жил на самом деле) обуздал стихию с помощью магии.В 2016-м эколог Цинлун У из Пекинского университета и его коллеги нашли неожиданное подтверждение реальности легенды. Они изучили отложения пород в ущелье Цзиши на западе Китая, через которое протекает знаменитая река Хуанхэ. Их внимание привлекли нетипичные по форме наносы гальки и песка, которые свидетельствуют о мощнейшем потоке воды.Причиной, по словам ученых, мог стать огромный оползень, который перекрыл Хуанхэ и превратился в гигантскую природную 200-метровую плотину. Образовалось водохранилище, и окрестности полностью затопило."В результате уровень Хуанхэ практически мгновенно вырос на 38 метров, а ширина увеличилась в несколько раз. Каждую секунду река выбрасывала свыше 500 тысяч кубических метров воды сверх нормы", — объясняет Дэррил Гренджер, один из исследователей.Но эта катастрофа произошла примерно четыре тысячи лет назад. А большинство преданий о Всемирном потопе появилось гораздо раньше.Глиняные табличкиВпрочем, миф о Ноевом ковчеге — не самый древний. В конце XIX века английский археолог Джордж Смит нашел на территории современного Ирака глиняные таблички с описанием масштабной катастрофы, очень похожим на библейский рассказ.Согласно легенде, боги разгневались на людей за неправедность и в наказание наслали потоп. Дожди шли много дней и ночей. Спасся лишь благочестивый Зиусудра, царь города Шуруппака: божества предупредили его заранее.В течение XX века во многих районах Ближнего Востока археологи находили надписи с разными вариантами предания. И поняли: именно с них списали рассказ о Ное.Кроме того, ученые обнаружили материальные свидетельства катаклизма. На месте древнего Шуруппака они добрались до культурного слоя, полностью состоящего из ила и глины. Под ним лежали артефакты возрастом пять тысяч лет, что указывало на затопление местности.Ученые предположили, что тогда в Междуречье случилось очень сильное наводнение. Сначала все оказалось под водой, а когда стихия отступила, города и поселки накрыло толстым слоем ила и глины.Все вроде бы сходится. Однако есть одно но: разливы рек происходят регулярно. Но даже самые разрушительные не могут претендовать на статус Всемирного потопа. Породить легенду мог лишь катаклизм гораздо большего масштаба. Черноморское наводнениеКлюч к разгадке нашли геологи Уильям Райан и Уолтер Питмен из Колумбийского университета. Они изучили "климатическую летопись Земли" — отложения льда в Гренландии. И пришли к выводу, что десять тысяч лет назад уровень мирового океана значительно поднялся.Больше всего пострадало от катастрофы побережье Черного моря. Тогда оно представляло собой озеро: пролива Босфор не существовало, вместо него была гранитная перемычка. А сам пресноводный водоем располагался на 150 метров ниже уровня мирового океана.Около семи с половиной тысяч лет назад тающие ледники подняли уровень соседнего Средиземного моря. В районе пролива образовался гигантский водопад мощностью в двести Ниагарских, который лил 300 дней подряд.Уровень Черного моря рос на глазах — примерно на полметра в день. Сильно пострадало население прибрежных районов. Подтверждение этому нашли в Турции."На глубине около 160 метров мы обнаружили древнюю береговую линию. Вдоль нее тянутся остатки деревянных строений, которые очень хорошо сохранились. Это превзошло наши самые смелые ожидания", — говорит подводный археолог Роберт Баллард.По его словам, в результате затопления в Черном море возникли два слоя: менее плотная пресная вода находится сверху и насыщается кислородом, а внизу до сих пор остается более плотная соленая вода Средиземного моря, лишенная кислорода. За счет этого артефакты прекрасно сохранились.Ученые считают, что именно катастрофа на черноморском побережье могла лечь в основу библейской истории о Всемирном потопе. Однако с полной уверенностью говорить об этом рано.

https://ria.ru/20211003/bibleyskie-1752710700.html

гренландия

ирак

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гренландия, ирак, пекинский университет, колумбийский университет, аналитика - религия и мировоззрение, средиземное море