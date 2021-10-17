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В Петербурге оперного певца доставили в участок
В Петербурге оперного певца доставили в участок - РИА Новости, 17.10.2021
В Петербурге оперного певца доставили в участок
Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге доставили в полицию оперного певца Мариинского театра после его отказа предъявить документы, сообщил РИА... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T20:00
2021-10-17T20:00
2021-10-17T21:37
происшествия
санкт-петербург
мариинский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге доставили в полицию оперного певца Мариинского театра после его отказа предъявить документы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчину доставили в отдел полиции после отказа предъявить документы и сопротивления сотрудникам правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.По его словам, после установления личности гражданина отпустили из отдела полиции.По данным СМИ, в полицию увезли певца Мариинского театра Виктора Коротича.
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происшествия, санкт-петербург, мариинский театр
20:00 17.10.2021 (обновлено: 21:37 17.10.2021)
В Петербурге оперного певца доставили в участок
В Петербурге оперного певца Коротича доставили в полицию после отказа показать документы