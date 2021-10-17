https://ria.ru/20211017/pevets-1754945596.html

В Петербурге оперного певца доставили в участок

В Петербурге оперного певца доставили в участок - РИА Новости, 17.10.2021

В Петербурге оперного певца доставили в участок

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге доставили в полицию оперного певца Мариинского театра после его отказа предъявить документы, сообщил РИА... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T20:00

2021-10-17T20:00

2021-10-17T21:37

происшествия

санкт-петербург

мариинский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге доставили в полицию оперного певца Мариинского театра после его отказа предъявить документы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчину доставили в отдел полиции после отказа предъявить документы и сопротивления сотрудникам правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.По его словам, после установления личности гражданина отпустили из отдела полиции.По данным СМИ, в полицию увезли певца Мариинского театра Виктора Коротича.

https://ria.ru/20200707/1574029724.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мариинский театр