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Американская журналистка не захотела слушать Путина
Странному поведению журналистки на встрече с Путиным нашли объяснение - РИА Новости, 17.10.2021
Американская журналистка не захотела слушать Путина
Американская корреспондент Хэдли Гэмбл невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента Владимира Путина, отметил журналист Павел Зарубин в эфире передачи РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:02
2021-10-17T15:02
2021-10-17T16:14
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американская корреспондент Хэдли Гэмбл невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента Владимира Путина, отметил журналист Павел Зарубин в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (слов российского лидера. — Прим. ред.), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы", — рассказал автор передачи.Российский лидер, как подчеркнули журналисты, владеет английским языком, ввиду чего также не пользовался услугами переводчика в беседе с корреспондентом CNBC.Беседа с Путиным состоялась в рамках пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". Гэмбл задала президенту ряд вопросов, в том числе касающихся экспорта российской энергетики на западный рынок. Как отметил Путин, разговора по газу не вышло, так как у нее были неверные данные о поставках.
https://ria.ru/20211015/foto-1754749778.html
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политика, в мире, сша, владимир путин, россия
15:02 17.10.2021 (обновлено: 16:14 17.10.2021)
Странному поведению журналистки на встрече с Путиным нашли объяснение
Зарубин: корреспондент CNBC Гэмбл не слушала переводчика во время беседы с Путиным
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Американская корреспондент Хэдли Гэмбл невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента Владимира Путина
, отметил журналист Павел Зарубин в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"
.
"На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (слов российского лидера. — Прим. ред.), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы", — рассказал автор передачи.
Российский лидер, как подчеркнули журналисты, владеет английским языком, ввиду чего также не пользовался услугами переводчика в беседе с корреспондентом CNBC.
Беседа с Путиным состоялась в рамках пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". Гэмбл задала президенту ряд вопросов, в том числе касающихся экспорта российской энергетики на западный рынок. Как отметил Путин, разговора по газу не вышло, так как у нее были неверные данные о поставках.