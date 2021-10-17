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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211017/peresild-1754905148.html
"Не хотелось расставаться". Пересильд рассказала о возвращении из космоса
"Не хотелось расставаться". Пересильд рассказала о возвращении из космоса - РИА Новости, 17.10.2021
"Не хотелось расставаться". Пересильд рассказала о возвращении из космоса
Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся в воскресенье с МКС, после посадки призналась, что у нее грустное настроение, поскольку ей не хотелось попрощаться с... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T08:36
2021-10-17T11:19
культура
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся в воскресенье с МКС, после посадки призналась, что у нее грустное настроение, поскольку ей не хотелось попрощаться с космосом.Ранее служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, полет первого "киноэкипажа" в космос
08:36 17.10.2021 (обновлено: 11:19 17.10.2021)
 
"Не хотелось расставаться". Пересильд рассказала о возвращении из космоса

Пересильд рассказала о грусти при возвращении на Землю и нежелании расставаться с космосом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур
Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся в воскресенье с МКС, после посадки призналась, что у нее грустное настроение, поскольку ей не хотелось попрощаться с космосом.

"Ну, хорошо, прекрасно. Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег (космонавт Новицкий - ред.) молодец. С ним не страшно.... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось - не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", - сказала Пересильд в эфире "Первого канала".

Ранее служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
"Отработали на твердую пятерку": возвращение первого киноэкипажа на Землю
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 во время посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
1 из 8

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 во время посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
2 из 8

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

Экипаж корабля Союза МС-18 вернулся на Землю
3 из 8

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
4 из 8

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

Члены съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
5 из 8

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
6 из 8

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
7 из 8

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
8 из 8

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

© POOL
Перейти в фотобанк
1 из 8

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 8

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 8

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 8

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 8

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 8

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
8 из 8

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

© POOL
Перейти в фотобанк
 
КультураКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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