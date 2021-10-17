https://ria.ru/20211017/peresild-1754905148.html

"Не хотелось расставаться". Пересильд рассказала о возвращении из космоса

"Не хотелось расставаться". Пересильд рассказала о возвращении из космоса - РИА Новости, 17.10.2021

"Не хотелось расставаться". Пересильд рассказала о возвращении из космоса

Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся в воскресенье с МКС, после посадки призналась, что у нее грустное настроение, поскольку ей не хотелось попрощаться с... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T08:36

2021-10-17T08:36

2021-10-17T11:19

культура

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

полет первого "киноэкипажа" в космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753131545_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_21e3da9722788b9fbfa2990f5470736d.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся в воскресенье с МКС, после посадки призналась, что у нее грустное настроение, поскольку ей не хотелось попрощаться с космосом.Ранее служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, полет первого "киноэкипажа" в космос