https://ria.ru/20211017/peregovory-1754948425.html

Шойгу и глава генштаба ВС Ирана проведут переговоры в Москве

Шойгу и глава генштаба ВС Ирана проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 17.10.2021

Шойгу и глава генштаба ВС Ирана проведут переговоры в Москве

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери прибыл в воскресенье в Москву, где обсудит со своим коллегой, министром обороны России Сергеем Шойгу последние события в РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T20:58

2021-10-17T20:58

2021-10-17T20:58

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иран

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери прибыл в воскресенье в Москву, где обсудит со своим коллегой, министром обороны России Сергеем Шойгу последние события в Афганистане, а также подписание соглашения о покупке российского вооружения после завершения действия эмбарго ООН против Тегерана."Мы ведем сотрудничество с ВС РФ по многим направлениям. В последние года сотрудничество, оно только растет. Основной задачей поездки военной делегации Ирана в Москву стало, помимо обсуждения двухстороннего военного сотрудничества, проведение детальных консультаций по Афганистану, по последним событиям в этой стране и их влиянии на соседние и региональные страны… Мы также обсудим соглашение о покупке вооружения (России) после завершения периода эмбарго (СБ ООН)", - приводит гостелеканал IRIB слова Бакери.Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран намерен в ближайшее время провести встречу глав МИД стран-соседей Афганистана и РФ, а также принять участие в заседании "московского формата" по Афганистану, которое планируется провести в России.В начале августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация

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