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В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села - РИА Новости, 17.10.2021
В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил о новом обстреле приграничного с Азербайджаном села Ерасх Араратской области страны вечером в субботу. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T00:16
2021-10-17T00:16
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
арман татоян
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ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил о новом обстреле приграничного с Азербайджаном села Ерасх Араратской области страны вечером в субботу.В пятницу минобороны Армении также информировало об обстреле Ерасха, сгорел хлев и стога сена.По его словам, "азербайджанские военные осознавали, что они причиняют вред сельчанам, уничтожают их имущество, нарушают их право на жизнь, собственность, мирное существование и безопасность".Татоян считает, что подобные действия "в очередной раз свидетельствуют о необходимости выполнения требования, содержащегося в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 27 сентября 2021 года о создании демилитаризованной зоны безопасности".В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
https://ria.ru/20211014/armeniya-1754659542.html
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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, арман татоян
00:16 17.10.2021
 
В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села

Омбудсмен Армении Татоян: Азербайджан обстрелял гражданские здания в селе Ерасх

© Sputnik / Asatur Yesayants Военные Армении
Военные Армении - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Asatur Yesayants
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ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил о новом обстреле приграничного с Азербайджаном села Ерасх Араратской области страны вечером в субботу.
В пятницу минобороны Армении также информировало об обстреле Ерасха, сгорел хлев и стога сена.
"Шестнадцатого октября, примерно в 23.00 (22.00 мск), азербайджанские вооруженные силы обстреляли село Ерасх Араратской области. Стрельба велась целенаправленно в сторону гражданских зданий", - написал Татоян в соцсети Facebook, отметив, что сгорело сено жителя села. "Своевременное прибытие пожарных позволило локализовать огонь, чтобы он не распространился на строения", - добавил омбудсмен.
По его словам, "азербайджанские военные осознавали, что они причиняют вред сельчанам, уничтожают их имущество, нарушают их право на жизнь, собственность, мирное существование и безопасность".
Татоян считает, что подобные действия "в очередной раз свидетельствуют о необходимости выполнения требования, содержащегося в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 27 сентября 2021 года о создании демилитаризованной зоны безопасности".
В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
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В миреАрменияАзербайджанМинобороны АрменииАрман Татоян
 
 
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