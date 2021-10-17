В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
Омбудсмен Армении Татоян: Азербайджан обстрелял гражданские здания в селе Ерасх
© Sputnik / Asatur Yesayants Военные Армении
© Sputnik / Asatur Yesayants
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил о новом обстреле приграничного с Азербайджаном села Ерасх Араратской области страны вечером в субботу.
В пятницу минобороны Армении также информировало об обстреле Ерасха, сгорел хлев и стога сена.
"Шестнадцатого октября, примерно в 23.00 (22.00 мск), азербайджанские вооруженные силы обстреляли село Ерасх Араратской области. Стрельба велась целенаправленно в сторону гражданских зданий", - написал Татоян в соцсети Facebook, отметив, что сгорело сено жителя села. "Своевременное прибытие пожарных позволило локализовать огонь, чтобы он не распространился на строения", - добавил омбудсмен.
По его словам, "азербайджанские военные осознавали, что они причиняют вред сельчанам, уничтожают их имущество, нарушают их право на жизнь, собственность, мирное существование и безопасность".
Татоян считает, что подобные действия "в очередной раз свидетельствуют о необходимости выполнения требования, содержащегося в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 27 сентября 2021 года о создании демилитаризованной зоны безопасности".
В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
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