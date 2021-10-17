https://ria.ru/20211017/obstrel-1754893841.html

В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села

В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села - РИА Новости, 17.10.2021

В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села

Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил о новом обстреле приграничного с Азербайджаном села Ерасх Араратской области страны вечером в субботу. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T00:16

2021-10-17T00:16

2021-10-17T00:16

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ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил о новом обстреле приграничного с Азербайджаном села Ерасх Араратской области страны вечером в субботу.В пятницу минобороны Армении также информировало об обстреле Ерасха, сгорел хлев и стога сена.По его словам, "азербайджанские военные осознавали, что они причиняют вред сельчанам, уничтожают их имущество, нарушают их право на жизнь, собственность, мирное существование и безопасность".Татоян считает, что подобные действия "в очередной раз свидетельствуют о необходимости выполнения требования, содержащегося в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 27 сентября 2021 года о создании демилитаризованной зоны безопасности".В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.

https://ria.ru/20211014/armeniya-1754659542.html

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