https://ria.ru/20211017/oblomov-1754895077.html

Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге

Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге - РИА Новости, 17.10.2021

Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге

Музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) заявил, что полиция остановила его концерт в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T00:53

2021-10-17T00:53

2021-10-17T10:30

культура

происшествия

санкт-петербург

москва

василий гончаров

новости культуры

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) заявил, что полиция остановила его концерт в Санкт-Петербурге.Позже он сказал, что "концерт запретили". "Мы успели сыграть три песни", — добавил он.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20211004/tsoy-1753039264.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, москва, василий гончаров, новости культуры