https://ria.ru/20211017/oblomov-1754895077.html
Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге - РИА Новости, 17.10.2021
Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
Музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) заявил, что полиция остановила его концерт в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T00:53
2021-10-17T00:53
2021-10-17T10:30
культура
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василий гончаров
новости культуры
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) заявил, что полиция остановила его концерт в Санкт-Петербурге.Позже он сказал, что "концерт запретили". "Мы успели сыграть три песни", — добавил он.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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происшествия, санкт-петербург, москва, василий гончаров, новости культуры
00:53 17.10.2021 (обновлено: 10:30 17.10.2021)
Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
Музыкант Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Санкт-Петербурге