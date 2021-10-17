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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211017/oblomov-1754895077.html
Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге - РИА Новости, 17.10.2021
Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
Музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) заявил, что полиция остановила его концерт в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T00:53
2021-10-17T10:30
культура
происшествия
санкт-петербург
москва
василий гончаров
новости культуры
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) заявил, что полиция остановила его концерт в Санкт-Петербурге.Позже он сказал, что "концерт запретили". "Мы успели сыграть три песни", — добавил он.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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происшествия, санкт-петербург, москва, василий гончаров, новости культуры
00:53 17.10.2021 (обновлено: 10:30 17.10.2021)
 
Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге

Музыкант Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Вася Обломов
Певец Вася Обломов - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) заявил, что полиция остановила его концерт в Санкт-Петербурге.

"В Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт", — написал артист в Twitter.

Позже он сказал, что "концерт запретили". "Мы успели сыграть три песни", — добавил он.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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