https://ria.ru/20211017/matvienko-1754928955.html

Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти экс-сенатора Горбунова

Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти экс-сенатора Горбунова - РИА Новости, 17.10.2021

Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти экс-сенатора Горбунова

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной экс-сенатора Геннадия Горбунова. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:13

2021-10-17T15:13

2021-10-17T15:29

политика

астраханская область

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной экс-сенатора Геннадия Горбунова.Бывший сенатор от Астраханской области Горбунов скончался в воскресенье на 76-м году жизни, сообщило ранее управление пресс-службы администрации губернатора региона. В 2001-2016 годах он занимал пост председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда."Геннадий Александрович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремленным политиком. Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внес значимый вклад в ее социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя председателя Астраханской областной думы Игоря Мартынова.По словам законодателя, Горбунов пользовался уважением и доверием жителей области и коллег по парламентской работе, всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. "Его заслуги перед Отечеством по праву отмечены высокими государственными наградами", - отметила Матвиенко.Горбунову были присущи такие качества, как искренность, надежность и уважение к людям, что ценили в нем все, кто его знал, заключила спикер Совфеда.

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, астраханская область, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия