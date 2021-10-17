Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/matvienko-1754928955.html
Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти экс-сенатора Горбунова
Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти экс-сенатора Горбунова - РИА Новости, 17.10.2021
Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти экс-сенатора Горбунова
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной экс-сенатора Геннадия Горбунова. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:13
2021-10-17T15:29
политика
астраханская область
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной экс-сенатора Геннадия Горбунова.Бывший сенатор от Астраханской области Горбунов скончался в воскресенье на 76-м году жизни, сообщило ранее управление пресс-службы администрации губернатора региона. В 2001-2016 годах он занимал пост председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда."Геннадий Александрович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремленным политиком. Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внес значимый вклад в ее социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя председателя Астраханской областной думы Игоря Мартынова.По словам законодателя, Горбунов пользовался уважением и доверием жителей области и коллег по парламентской работе, всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. "Его заслуги перед Отечеством по праву отмечены высокими государственными наградами", - отметила Матвиенко.Горбунову были присущи такие качества, как искренность, надежность и уважение к людям, что ценили в нем все, кто его знал, заключила спикер Совфеда.
астраханская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, астраханская область, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
15:13 17.10.2021 (обновлено: 15:29 17.10.2021)
 
Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти экс-сенатора Горбунова

Спикер Совфеда Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти экс-сенатора Горбунова

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной экс-сенатора Геннадия Горбунова.
Бывший сенатор от Астраханской области Горбунов скончался в воскресенье на 76-м году жизни, сообщило ранее управление пресс-службы администрации губернатора региона. В 2001-2016 годах он занимал пост председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГеннадий Горбунов
Геннадий Горбунов - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Геннадий Горбунов
"Геннадий Александрович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремленным политиком. Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внес значимый вклад в ее социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя председателя Астраханской областной думы Игоря Мартынова.
По словам законодателя, Горбунов пользовался уважением и доверием жителей области и коллег по парламентской работе, всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. "Его заслуги перед Отечеством по праву отмечены высокими государственными наградами", - отметила Матвиенко.
Горбунову были присущи такие качества, как искренность, надежность и уважение к людям, что ценили в нем все, кто его знал, заключила спикер Совфеда.
 
ПолитикаАстраханская областьСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
01:15Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
Лента новостейМолния