15:13 17.10.2021 (обновлено: 15:29 17.10.2021)
Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти экс-сенатора Горбунова
Спикер Совфеда Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти экс-сенатора Горбунова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной экс-сенатора Геннадия Горбунова.
Бывший сенатор от Астраханской области Горбунов скончался в воскресенье на 76-м году жизни, сообщило ранее управление пресс-службы администрации губернатора региона. В 2001-2016 годах он занимал пост председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда.
Геннадий Горбунов
"Геннадий Александрович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремленным политиком. Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внес значимый вклад в ее социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя председателя Астраханской областной думы Игоря Мартынова.
По словам законодателя, Горбунов пользовался уважением и доверием жителей области и коллег по парламентской работе, всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. "Его заслуги перед Отечеством по праву отмечены высокими государственными наградами", - отметила Матвиенко.
Горбунову были присущи такие качества, как искренность, надежность и уважение к людям, что ценили в нем все, кто его знал, заключила спикер Совфеда.